El escándalo en la prensa mundial: Así registraron los medios lo sucedido en Brasil-Argentina

El escándalo en Brasil, como era de esperarse, traspasó fronteras y en el mundo solo se habla de lo que pudo haber sido y no fue.



El partido Brasil-Argentina, por la eliminatoria suramericana, estaba montado para que se viera el duelo entre dos de las grandes estrellas del fútbol mundial como Neymar y Messi.



Pero cuando apenas iban 6 minutos, las autoridades sanitarias de Brasil ordenaron detener el partido para expulsar de ese país a cuatro jugadores argentinos por, supuestamente, no cumplir con los protocolos de bioseguridad.



Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero y Giovani Lo Celso fueron señalados de dar "información falsa" en su ingreso a Brasil para el juego del clasificatorio sudamericano para el mundial de Catar-2022 de este domingo en Sao Paulo.



De acuerdo con las autoridades brasileñas, los cuatro jugadores mintieron en el formulario de entrada a Brasil, al no informar que estuvieron en el Reino Unido en algún momento de los catorce días previos a su llegada para este partido del premundial, según la entidad.



La noticia fue registrada por los principales diarios del mundo, que calificaron de vergonzoso lo sucedido en Brasil.



"Bochorno en el partido Brasil-Argentina", tituló Sport de Barcelona, que también registró la indignación de Messi por lo sucedido.



AS de España dijo que "cuatro jugadores argentinos falsificaron sus formularios de ingreso al país", en tanto que los periódicos franceses e italianos calificaron de escándalo lo que pasó.