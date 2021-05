¡El covid no da tregua! Argentinos expresaron su rechazo a la realización de la Copa América en su país

Francisco Henao

Una mayoría de argentinos expresó su rechazo a que se realice la Copa América 2021 en su país, azotado por una ola de contagios de covid-19, según un sondeo de opinión publicado este viernes.



Consultados sobre la celebración del torneo continental de selecciones del 13 de junio al 10 de julio, 70% respondió que Argentina "no debería organizarla", mientras que solo 20% se expresó a favor y 10% no supo qué responder.



La encuesta telefónica realizada por la consultora Poliarquía abarcó 1.274 personas mayores de edad y habitantes de grandes centros urbanos entre el jueves y viernes y contempla un margen de error estadístico de 2,8% para un nivel de confianza de 95%.



Según la misma encuesta, 59% de los argentinos tiene alta o media preocupación por el avance del coronavirus en el país.



El sondeo se conoce dos días después de que el gobierno condicionara ante la Conmebol la organización del torneo en el país al cumplimiento de protocolos estrictos por parte de las delegaciones.



"Necesitamos saber si la Conmebol está con posibilidades de cumplir los requerimientos que le estamos haciendo", dijo el jueves el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.



Entre esas exigencias está la reducción de integrantes de cada delegación. Mientras analiza los protocolos, la Conmebol comenzó a inmunizar a distintos jugadores pero lo hace con la vacuna china Sinovac que no ha sido aprobada por las autoridades argentinas.



"Vacunar 15 días antes de la competencia no es una solución. Nos preocupa que sea una falsa sensación de seguridad porque la vacuna sería una herramienta más pero de ninguna manera reemplaza a los protocolos, a las prevenciones", advirtió este viernes la ministra de Salud, Carla Vizzotti a Radio Con Vos.



Agregó que "la vacuna Sinovac tiene una eficacia de prevenir la infección del 50%, sí previene la enfermedad grave y la muerte. Pero en este contexto, uno lo que buscaría es interrumpir la transmisión y ninguna vacuna la previene en un contexto de concentración y de competencia".



Sin embargo, Vizzotti había dicho días atrás que "estrictamente recibir entre 1.000 y 1.200 personas de distintos lugares con un protocolo estricto no es una situación epidemiológicamente de gran relevancia".



Argentina que iba a ser co-organizadora de la Copa América con Colombia, ya excluida por el estallido social con decenas de muertos, no descartó aún albergar la totalidad del torneo.



Argentina, de 45 millones de habitantes, sufrió el jueves el récord de 41.080 contagios y llegó a 3.663.215 casos positivos desde que se inició la pandemia, mientras que registró 551 muertes en 24 horas para superar los 76.000 decesos.



La tercera economía latinoamericana atraviesa desde hace semanas un aumento incesante de casos y de muertes diarias frente a lo cual el gobierno decretó un confinamiento con restricción de movilidad de la población durante nueve días, que termina el domingo próximo, a dos semanas de la pitada inicial de la Copa América.



Aún no se ha definido si Argentina será el único organizador de la Copa o si se sumará otro país, tras la exclusión de Colombia, debido a las fuertes protestas sociales.



En un clima de desánimo, los argentinos sufren los embates de la crisis económica y de un nuevo freno a una incipiente reactivación por la segunda ola de covid, además de una alta inflación que afecta fuertemente la capacidad adquisitiva de los salarios.