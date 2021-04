El Chelsea busca reaccionar en su visita al Porto en Sevilla en cuartos de Champions

Juan Carlos Pamo

Después de la derrota 5-2 ante el West Bromwich el pasado fin de semana en la Premier League, el Chelsea se llenó de dudas en defensa e intentará disiparlas el miércoles en la importante visita al Porto (2:00 p.m.) , en el duelo de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.



El choque no tendrá lugar en el estadio 'Dragao' del equipo luso sino en Sevilla por las restricciones en los viajes ligadas a las pandemia del covid-19, que fuerzan esta deslocalización, como ya vivieron otros duelos recientes de la Champions.



Para Thomas Tuchel, la defensa había sido hasta ahora el punto fuerte de su etapa desde enero en los 'Blues' y ahora tratará de evitar un desastre como el del sábado, que complicaría mucho su continuidad en el gran torneo europeo.



En ese partido ante el West Bromwich fue imposible reconocer al equipo que había mantenido imbatido su arco en doce de los catorce partidos anteriores, entre ellos los dos de octavos ante el Atlético de Madrid (1-0, 2-0).



Pese a las grandes inversiones realizadas por el club antes del actual curso, sobre todo para reforzar el ataque (Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech) , Tuchel había puesto el acento en la fortaleza defensiva para corregir los fallos de la anterior 'era Lampard'.



El francés N'Golo Kanté no estuvo el sábado en ese partido ante el West Bromwich y se mantiene en duda sobre su estado físico para el duelo del miércoles.



"El Chelsea, hasta ese último partido (el revés 5-2 con el West Bromwich), había sido muy competente, es la segunda defensa menos batida de la Liga de Campeones. Son un equipo coherente y sólido. Ese tipo de derrotas sirven de aviso. Si me preguntáis mi opinión, hubiera preferido que ganaran ese último partido", admitió el entrenador del Porto, Sergio Conceiçao.



Pese a que admite que la misión no es sencilla, se ilusiona con lograr la victoria: "La tarea será muy difícil, pero nuestro equipo estará preparado" .



El concepto de 'partido de ida' es peculiar en esta ocasión, ya que tanto la ida como la vuelta se disputan en Sevilla por las restricciones de circulación ante el covid-19.



"Aunque no juguemos en nuestro estadio, debemos saber jugar con ese aspecto de los partidos de ida y vuelta", advirtió este martes el veterano defensa del Porto Pepe.



En cualquier caso, el Chelsea se presenta como favorito en esta eliminatoria, en su intento de poder revivir la gloria en un torneo que ya conquistaron en una ocasión, en 2012.



Frente a ellos estará un Porto que dio una de las grandes sorpresas de los octavos de final, donde eliminaron a la Juventus de Cristiano Ronaldo.



En la liga portuguesa, el Porto está muy descolgado respecto al líder Sporting de Lisboa.



El Porto es además el equipo peor clasificado entre los ocho que continúan en liza en la Champions, lo cual puede convertirle en la 'Cenicienta' de los cuartos, pero también liberar de presión al equipo blanquiazul.



El objetivo para el Porto es claro: superar los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez desde que José Mourinho llevó al equipo al título en la campaña 2003-2004.



En el partido del miércoles, el Porto tendrá bajas importantes, por las suspensiones del iraní Mehdi Taremi y del mediocampista Sergio Oliveira, lo que merma sensiblemente el potencial ofensivo de los portugueses. Pero el Chelsea, después del resbalón del sábado, está invitado a desconfiar.



En la escuadra lusa se espera la titularidad de los colombianos Luis Díaz y Matheus Uribe.