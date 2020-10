El 'Calcio' de la Selección Colombia: Duván, Muriel, Mojica y Cuadrado, claves en la Tricolor

Daniel Molina Durango

El ‘Calcio’ italiano parece ser la ‘vitamina’ de esta Colombia de Queiroz. Porque de las piernas de cuatro jugadores de esa liga —tres del Atalanta y uno de la Juventus— vinieron los goles con los que la Selección derrotó el viernes 3-0 a Venezuela, en el inicio del camino hacia el Mundial de Catar 2022.



Minuto 13: Juan Guillermo Cuadrado —ese lateral, extremo o volante que ya es un ícono de la ‘Juve’— soltó un ‘carrerón’ por la derecha, mandó el centro y Duván Zapata embocó la pelota, tal como lo hace a menudo con el Atalanta de la Serie A. 1-0.



Minuto 26: Johan Mojica, nueva adquisición del equipo de Bérgamo, se coló por el costado izquierdo, se zafó de la marca cual delantero y entregó el balón a su compañero de club y selección Luis Fernando Muriel, quien mandó a guardar la pelota en el arco de Wuilker Faríñez. 2-0.



Minuto 48: el arquero Camilo Vargas vio libre a Muriel y le lanzó un ‘pase gol’ con la mano que el atlanticense —aplicaría decirle también ‘atalanticense’— interpretó como era y emprendió un ‘pique’ de 50 metros, que terminó con un nuevo gol. 3-0.



Con ese marcador se fueron a las duchas Colombia y Venezuela al finalizar el primer tiempo, mientras que las redes estallaban de comentarios sobre la ‘legión italiana’, ese ‘Calcio’ que usó Queiroz como ‘vitamina’ en su debut en las eliminatorias suramericanas.



En su cuenta de Twitter, el connotado periodista argentino Juan Pablo Varsky escribió: “Gol de Zapata. Gol de Muriel. Pase gol de Mojica. Colombiatalanta”. Un comentario que hasta ayer había provocado cerca de 3000 ‘likes’, la mayoría de ellos, seguramente, producto de la alegría de los colombianos que disfrutaron del triunfo de su selección.



‘MisterChip’, ese reputado twittero a quien siguen millones de usuarios del ‘planeta fútbol’ porque ningún dato se le escapa, también se contagiaba desde España de la euforia que despertaban los ‘emisarios’ del ‘Calcio’. “Ojo al dato: Luis Muriel ha marcado hoy por primera vez en un partido no amistoso de Colombia. Sus anteriores cinco goles con la Selección habían sido anotados en encuentros de preparación contra Guatemala, Francia, Panamá y Brasil (2)”, escribía en su cuenta de Twitter.



Un minuto previo a ese trino, ‘MisterChip’ publicaba: “Atalanta 2 Venezuela 0”. Antes de terminar el primer tiempo, Muriel anotó el tercero y segundo en su cuenta personal. Lo único malo que tuvieron los dos tantos del ‘Hijo de Santo Tomás’ es que no los pudo celebrar con sus coterráneos en el Metropolitano de Barranquilla, porque la pandemia del coronavirus ‘espantó’ de las tribunas a los hinchas en estas eliminatorias. Se habría prendido desde ya el carnaval, de haber estado gente en las gradas.



A pesar de que guardó mesura en la rueda de prensa tras su debut, Queiroz no ocultó su felicidad por el trabajo de los ‘colombo-italianos’: “No me gusta individualizar, pero Duván y Muriel trabajaron y cumplieron para el equipo”.



Previo al partido, aficionados y periodistas jugaron a ser técnicos, como siempre, para armar sus nóminas. Muchos se la jugaron por Falcao García como titular, relegando a Duván al banco, porque el ‘Tigre’ también anda en buen nivel en la liga turca, pero Queiroz lo tenía claro. Y optó en el tren de ataque por ese ‘Toro’ del Atalanta y su compañero en el mismo club de Bérgamo, Muriel.



Aunque suene como un contrasentido, Duván y Muriel no han jugado muchos minutos juntos en el elenco que dirige Gian Piero Gasperini en la Serie A. A veces, inclusive, Luis Fernando releva a Zapata. Duván ya suma 48 goles en su historia con el Atalanta, mientras que Muriel registra 21.



“En algunos partidos amistosos habíamos tenido la oportunidad de jugar juntos (con Muriel), y estoy contento por él y mis compañeros. Aunque fuimos quienes marcamos los goles contra Venezuela, todos hicimos un gran papel para llevarnos el triunfo”, manifestó Zapata tras la victoria contra la ‘Vinotinto’.



Muriel, por su parte, guardó humildad y evitó elogios personales: “Fue una virtud poder quitarle espacio a Venezuela y concretar las ocasiones que tuvimos; creo que eso hizo que el partido de pronto se viera más fácil de lo que en realidad fue”.



Seguramente consciente del trabajo de un seleccionador, que en estas afanadas y atípicas eliminatorias debe, ante todo, saber escoger, Queiroz fue práctico e inteligente y se decidió por el conocimiento y la complicidad que existe en tantos entrenamientos y partidos entre Muriel y Zapata, porque, hay que decirlo, además del Atalanta, han sido compañeros en la selección juvenil colombiana y han alargado su historia en el combinado de mayores.



Y como plus, les añadió a Mojica y Cuadrado como ‘producto importado’ del ‘Calcio’, lo que, a la postre, le dio resultado. Los cuatro estuvieron en todos los goles contra Venezuela.



En su cuenta de Instagram, Cuadrado publicó una foto con Muriel en el camerino, ambos sonriendo y haciendo un gesto de victoria, con este mensaje: “Buen inicio con los goles del Hijo de Santo Tomás para el mundo, Luis Fernando, y toda gloria y honra para ti, Señor Jesús”.



Mientras que en Twitter, Mojica, reciente fichaje del Atalanta y quien debutaba con Colombia en unas eliminatorias, exaltó la labor de todo el grupo: “Fue un gran triunfo en nuestra casa, gracias al trabajo de todo el equipo. Pudimos sentir la energía de todo el país, a pesar de no haber público en el estadio”.



Hernán Darío Gómez, exseleccionador de Colombia, hizo un análisis para la cadena Espn y no tuvo recato en poner como gran figura de la Selección en el debut en estas eliminatorias hacia Catar 2022 al técnico Queiroz.



“Era bien difícil sacar esa alineación tan bonita que puso el técnico, con todas las presiones que había porque tenía que meter a Duván, a Falcao, que tenían que jugar Fabra, Mojica. Yo estaba conversando con Pacho Maturana y Pedro Sarmiento, y cuando vimos la alineación, nos pusimos felices. Una hermosa alineación que jugó con madurez, seriedad y mostró cosas del técnico”, argumentó el ‘Bolillo’.



La Colombia que puso Queiroz contra Venezuela en el once titular tenía jugadores de las ligas de México, Alemania, Inglaterra y Rusia, pero, sin duda, fue el ‘Calcio’ importado desde Italia con Duván, Muriel, Cuadrado y Mojica la ‘vitamina’ que le dio fuerza y puntería a la Selección para iniciar con el pie derecho su tránsito hacia Catar.