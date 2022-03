El Brasil de Neymar define el futuro mundialista del Chile de Alexis y Vidal

Enfocado en afinar detalles para Catar-2022, para el que ya está clasificado, Brasil puede definir este jueves en el Maracaná el destino de Chile, que necesita sumar como sea para mantener con vida el sueño mundialista.



Con Neymar de regreso, aunque arrastrando críticas por la mala hora del PSG, la 'Seleção' puede adjudicarse la segunda ausencia consecutiva de La Roja a una Copa del Mundo, tras la de Rusia-2018, y la sepultura de la generación dorada de Alexis Sánchez y Arturo Vidal.



Los chilenos, sextos con 19 puntos, a dos de la repesca y a tres del último puesto de clasificación directa, necesitan lo imposible para llegar con buenas chances el martes a la última fecha: vencer a Brasil, que nunca ha perdido en casa por eliminatoria sudamericana.



En el legendario Maracaná de Rio de Janeiro, desde las 20H30 locales (23H30 GMT), el líder invicto (39 puntos en 15 juegos) volverá a vestirse de verdugo ante un rival que se niega a ser condenado.



Nueva ofensiva

Baja por lesión en la anterior doble fecha (1-1 con Ecuador, triunfo 4-0 ante Paraguay), Neymar está de vuelta... y, una vez más, con un nubarrón persiguiéndole.



El '10' es uno de los principales blancos de la hinchada y la prensa francesa debido a la eliminación del PSG en octavos de la Champions League ante el Real Madrid y un juego bajo de nota en la Ligue 1, que sin embargo su equipo lidera.



"Las realidades del club son unas y las de la selección, otras", dijo Tite.



Acostumbrados a arroparlo, el DT y los suyos defienden a su principal figura, de gran valía en la búsqueda del sexto título mundial: segundo artillero (7) y principal asistidor (8) del clasificatorio.



"Cuando tengo a Neymar a mi lado me siento mucho más fuerte, así como mis compañeros. Y él también siente lo mismo", afirmó Lucas Paquetá, socio creativo de 'Ney'.



Sin él, el 'scratch' mantuvo el invicto, aunque extrañó su magia, pese a que la sangre joven de Brasil le ha dado nuevas armas a Tite en la ofensiva.



Ante la baja por covid-19 de Raphinha, Antony y Vinicius Jr serían titulares junto a Neymar en el ataque.



"Nos estamos preparando para el Mundial, vamos a enfrentarlo como un gran juego", afirmó Antony, extremo del Ajax holandés.



Todo o nada

Cuando empezaba a moldearse, en el Mundial de Sudáfrica-2010, el entonces entrenador de España, Vicente del Bosque, comparó a la generación dorada chilena con "kamikazes" debido a su entrega y oficio.



Aquellas características serán necesarias en el Maracaná para que la camada que alzó dos Copas América (2015, 2016) tenga opciones de volar de nuevo.



"Estamos claros en que no podemos hacer un partido timorato por la necesidad que tenemos", afirmó el técnico Martín Lasarte.



Si gana, Chile ingresa mínimo a zona de repesca y se juega su suerte ante Uruguay (cuarto, con 22 unidades) el martes en Santiago. Empatando o perdiendo quedaría agonizando, según los demás resultados.



Para conseguir la gesta, la Roja ha tenido noticias agridulces con cuatro titulares.



Vidal retorna tras cumplir una sanción de dos fechas. Pero el defensa Guillermo Maripán y el atacante revelación, Ben Brereton, no viajaron a Brasil por lesión, al igual que el volante Erick Pulgar por covid-19.



"Entre las posibilidades y un suicidio hay una línea muy delgada, por eso tenemos que ver y hacer lo mejor", aseguró Lasarte.