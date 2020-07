El Barcelona reivindica una victoria en el TAS contra el Santos por Neymar

Juan Carlos Pamo

El FC Barcelona reivindicó este martes una victoria ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) en su conflicto con el club brasileño del Santos por el traspaso de Neymar al equipo catalán en 2013.



"El Tribunal Arbitral del Deporte ha desestimado íntegramente la demanda interpuesta por el Santos ante la FIFA, en la que reclamaba al FC Barcelona el pago de 61.295.000 euros en concepto de daños y perjuicios, con las correspondientes sanciones deportivas, a raíz del fichaje del jugador Neymar Jr", señala el Barcelona en su comunicado.



"El TAS considera que el contrato entre el Santos y el jugador se rescindió de mutuo acuerdo, que el FC Barcelona no incumplió el acuerdo de traspaso cuando pagó unas cantidades adicionales al padre del jugador y a la sociedad N&N, y que el FC Barcelona no cometió ninguna conducta fraudulenta cuando firmó el preacuerdo con Neymar Jr, ni cuando firmó el acuerdo de traspaso con el Santos", apunta.



Según el texto del Barsa, el Santos fue condenado a pagar las costas procesales, que ascienden a 20.000 francos suizos (21.250 dólares, 18.800 euros).



El Santos, club donde se dio a conocer Neymar (2009-2013), había formulado su solicitud a la FIFA, argumentando que el Barcelona y el jugador se habían puesto de acuerdo para esperar al final del contrato con el equipo brasileño antes de cerrar su pase al conjunto de la Liga española para no pagar gastos suplementarios.



Según la versión del Santos, Neymar y su padre habían percibido una suma de dinero para convencer al club brasileño de no renovar su contrato.



Neymar es actualmente jugador del París Saint-Germain, club al que llegó en 2017 por una cantidad récord de 222 millones de euros (250 millones de dólares).