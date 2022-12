El Barcelona mantiene el liderato pese a empate en derbi ante Espanyol 

El líder FC Barcelona tropezó en su primer partido 'post Mundial' y no pasó del empate 1-1 en casa ante el Espanyol, este sábado en la 15ª jornada de la Liga española, donde vio cómo le alcanzaba a puntos el Real Madrid.



El viernes, el equipo de la capital, que llegaba a la jornada como segundo a dos puntos del Barça, se había colocado líder provisional tras ganar 2-0 en el terreno del Valladolid con un doblete de Karim Benzema.



El empate de este sábado en el Camp Nou permite al Barça seguir primero por una mejor diferencia de goles respecto al Real Madrid (+28 contra +21), pero ambos tienen ahora los mismos puntos, con lo que la lucha por el título adquiere todavía más emoción de cara al inicio de 2023.



Marcos Alonso, apenas tres días después de haber cumplido 32 años, había logrado muy pronto (minuto 7) poner en ventaja al Barcelona. Fue en un saque de esquina de Raphinha, que tocó con la cabeza Andreas Christensen para que Alonso, también de cabeza, empujara la red de los visitantes.



El Espanyol pudo luego empatar el partido con un penal transfomado en el 73 por Joselu, que firmó así su octava diana en esta Liga y se consolidó como máximo anotador de su equipo este curso.



Ambas formaciones no pudieron terminar con once, por las expulsiones de Jordi Alba (78) en el Barcelona y del brasileño Vinicius Souza (81) en el Espanyol.



El Barça pagó así con este empate no haber logrado sentenciar el partido cuando iba con ventaja en el marcador y dispuso de ocasiones para haber firmado el segundo.



Ansu Fati (10), el propio Marcos Alonso (18), Raphinha (37) o Robert Lewandowski (55) fueron fallando buenas ocasiones y el tanto del empate supuso un duro golpe para un Camp Nou que superó los 88.000 espectadores para presenciar este derbi en el último día de 2022.



- Lewandowski juega, pero no marca -

Ya con empate en el marcador, el arquero del Espanyol, Álvaro Fernández, fue el héroe de su equipo con dos grandes intervenciones que impidieron la victoria del Barça, primero ante Christensen (86) y luego ante Lewandowski (87).



El artillero polaco, máximo anotador de la Liga española con 13 dianas, pudo jugar este partido tras haber recibido el viernes la suspensión cautelar del castigo de tres partidos que había recibido por su expulsión ante el Osasuna en el último partido antes del parón mundialista.



"Bajamos el ritmo. Se puede hablar del árbitro, pero ha sido culpa de errores nuestros. Cuando perdonas tantas ocasiones, puede pasar algo así. Debíamos haber sentenciado", lamentó en conferencia de prensa el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández.



El punto sumado este sábado permite al Espanyol (16º) seguir un punto por encima de los puestos de descenso, que marca el Sevilla (18º), que empató también el viernes 1-1 en su visita a otro equipo metido en esa misma pelea por la salvación, el Celta de Vigo (17º).



Este domingo se completa la 15ª jornada española con dos partidos también entre equipos vecinos, Villarreal-Valencia y Real Sociedad-Osasuna.