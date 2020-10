El Barcelona golea al Ferencvaros en el arranque de la Liga de Campeones

Juan Carlos Pamo

El Barcelona apabulló 5-1 al Ferencvaros húngaro este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones, para liderar el grupo G del torneo continental.



El capitán azulgrana Lionel Messi abrió el marcador de penal (27), Ansu Fati hizo el 2-0 de disparo cruzado (42) y después asistió a Philippe Coutinho para hacer el 3-0 (52), en un partido que el Barsa acabó con diez por la expulsión de Gerard Piqué por roja directa (69).



El central derribó a Tokmac Nguen, que se iba solo, cometiendo un penal que transformó Igor Kharatin (70) para poner el 3-1, pero casi al final Pedri marcó el 4-1 (82) y Ousmane Dembélé el 5-1 definitivo (89).



El equipo azulgrana lidera ahora el grupo G, empatado a 3 puntos, pero con mejor diferencia de goles que la Juventus, que ganó 2-0 al Dinamo de Kiev en el otro partido de la llave.



La victoria es una inyección de moral para los azulgranas, a pocos días de enfrentarse el sábado al Real Madrid en la Liga española y antes de medirse la próxima semana a la 'Juve' en la segunda jornada de la 'Champions', partido para el que no tendrá a Piqué.



El encuentro en un Camp Nou vacío debido a la pandemia de coronavirus, fue un monólogo del Barcelona, que apenas sufrió pequeños sustos por parte del equipo húngaro al inicio del encuentro.



El Ferencvaros, que llegó a la fase de grupos de la Champions tras clasificarse en las rondas previas, se cerró atrás intentando hacer daño en contados contraataques que buscaban a Tokmac Nguen, su hombre más adelantado.



El noruego de origen Keniano vio cómo le anulaban un gol por fuera de juego (10) y poco después dejaba un balón franco a su compañero Isael Barbosa, que lo estrelló en la escuadra (20).



Tras esos dos sustos iniciales, el Barsa tomó el mando del partido y ya no lo abandonó con la aparición de Messi, que brilló en su estreno europeo esta temporada.



El capitán azulgrana, que había avisado con un disparo raso desde la frontal (17), se fue de tres contrarios hasta ser derribado en el área provocando un penal, que se encargó de transformar el propio argentino (27).



El tanto dio la tranquilidad que necesitaba el Barsa, que, desde ese momento, asedió la puerta contraria, aunque se encontró con la buena actuación del meta Denes Dibusz, que evitó que la abultada goleada fuera todavía mayor.



El portero húngaro sacó un disparo a bocajarro de Ansu Fati (36) y poco después ganaba otro mano a mano a Francisco Trincao (39), aunque al filo del descanso no pudo evitar el tanto del primero.



El joven Fati rompió a la espalda de los defensas para recibir un balón puesto por Frenkie de Jong al área y hacer el 2-0 de disparo cruzado con algo de fortuna (42).



El delantero azulgrana, que volvió a asociarse bien en ataque con Messi, volvería a aparecer nada más iniciarse el segundo tiempo para dejar de tacón un balón a Coutinho, que marcó el 3-0 de disparo ajustado al palo (52).



El Barcelona anuló por completo al Ferencvaros en la segunda parte, pero cuando todo parecía controlado Nguen se fue por velocidad, siendo derribado por Piqué, que cometió penal y dejó a su equipo con diez (69).



Animado por el tanto, el Ferencvaros intentó irse hacia adelante, pero el joven Pedri aprovechó un pase de Ousmane Dembélé para hacer el 4-1 (82) , antes de que el francés rubricará el 5-1 definitivo a bocajarro (89), cerrando definitivamente el encuentro.