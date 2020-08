El balón rueda con cautela en Suramérica: ¿Cuáles son las ligas que se han reanudado?

Daniel Molina Durango

Poco a poco, y con una cautela uniformada de ciertos temores, el fútbol ha empezado a reanudarse en América Latina, considerada desde el pasado 23 de mayo como el nuevo epicentro de la pandemia del

Covid-19.



El balón dejó de rodar en esta parte del mundo desde mediados de marzo, cuando el coronavirus ya avanzaba con determinación en Brasil y en Ecuador, y de una manera sigilosa en los otros países de Suramérica.

Sin embargo, luego de cuatro meses de inactividad, los países han empezado a pulir sus protocolos de bioseguridad para garantizar que el deporte más popular de todos pueda volver a llevarse a cabo sin poner en riesgo a deportistas y aficionados.



Mientras que países como Brasil y Paraguay ya hicieron rodar la pelota, hay otros que están próximos a arrancar sus ligas. En otras naciones, como Colombia, ya hay una fecha tentativa de inicio, aunque todavía no es segura y depende del comportamiento de la pandemia.



Panorama de cómo avanzan las reanudaciones en una de las regiones más futboleras del planeta.



Brasil comenzó en junio

Uno de los países más golpeados por la pandemia es Brasil, que a la fecha suma más de 90.000 muertes por coronavirus.



Pero esto no impidió que el balón comenzara a rodar en ese país desde el pasado 19 de junio con el Torneo Carioca. En el primer partido, el Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores, goleó 3-0 al humilde Bangú en un estadio Maracaná sin un solo espectador en la grada.



Además, el país con más títulos mundiales en este deporte —cinco—, anunció que el próximo 8 de agosto comenzará el Brasileirao, que en ese primer fin de semana tendrá duelos bastante atractivos, como por ejemplo Flamengo Vs. Mineiro y Gremio Vs. Fluminense.



Otro país que ya le dio vía libre el fútbol fue Paraguay, que el pasado fin de semana vibró de emoción con el triunfo 2-1 de Cerro Porteño sobre Libertad.



Los guaraníes tuvieron que correr una semana su fecha de inicio debido a algunos casos de Covid-19 en sus futbolistas, pero siete días después pudieron reanudar su campeonato, siendo felicitados, incluso, por la Conmebol.

Perú y Uruguay, cerca

En territorio Inca quedó confirmado el regreso del fútbol para el próximo 7 de agosto, aunque los partidos solamente se van a disputar siete estadios de la ciudad de Lima, lógicamente sin la presencia de público.



Ese día, el estadio Nacional de Lima acogerá el partido entre Universitario y Cantolao, en una fecha especial para el conjunto ‘crema’, que cumple 96 años.



Perú es el tercer país de América Latina con más muertes por Covid-19 (más de 18.000).



En Uruguay se reanudará el campeonato el próximo 8 de agosto, pero el gran atractivo de la jornada estará el día 9, con el clásico que disputarán Peñarol y Nacional en el estadio Centenario de Montevideo.

Los otros países

En los países restantes de Suramérica hay fechas estipuladas para el retorno, más no claridad.



Ecuador corrió la reanudación de su liga del 29 de julio a, “posiblemente”, el 15 de agosto, una fecha que también es tentativa para Chile, donde los equipos ya están disputando algunos partidos amistosos.



En Venezuela dicen que el fútbol volvería en septiembre, mientras que Bolivia le apunta a noviembre. En Argentina no hay claridad todavía.

¿Y en Colombia?

La Dimayor propuso el 30 de agosto como la fecha tentativa para la reanudación del campeonato colombiano en Colombia, pero todo está condicionado al comportamiento de la pandemia, que está dejando en este momento sus mayores estragos en el país.



Una de las dudas que hay entorno al balompié nacional tiene que ver con las sedes para disputar los partidos. Lo idea sería que cada equipo jugara en su estadio, pero si el aumento de casos de Covid-19 no lo permiten en las ciudades más importantes, la idea sería realizar el campeonato en el eje cafetero, un territorio en donde están muy cerca los estadios de Armenia, Pereira y Manizales, donde se jugaría a puerta cerrada, como en el resto del continente.