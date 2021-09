El Atlético es líder de LaLiga pese a empatar y Falcao fue protagonista con el Rayo Vallecano

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate 0-0 en casa con el Athletic de Bilbao, este sábado en la 5ª jornada de LaLiga española, donde el colombiano Radamel Falcao debutó con el Rayo Vallecano con un gol en la victoria 3-0 sobre el Getafe.



En la clasificación, el Atlético se pone líder provisional con 11 puntos (tres victorias, dos empates), ahora uno más que Real Madrid (2º) y Valencia (3º), que suman 10 unidades y se enfrentan entre sí el domingo, en el partido estrella del fin de semana en el fútbol español.



El Athletic es cuarto, con 9 puntos, y se mantiene invicto.



Para el Atlético fue su segundo empate a cero de la semana en el estadio Metropolitano, tras registrar ese mismo resultado ante el Oporto portugués en su arranque en la Liga de Campeones europea, este miércoles.



El vigente campeón de la Liga española terminó además este sábado con un jugador menos, por la expulsión del portugués Joao Félix en el 78, primero amonestado por un golpe a un rival y a continuación por protestar.



Poco antes, el Atlético había rozado el tanto con un disparo raso de Marcos Llorente (75) que tocó ligeramente Unai Simón, lo justo para que el balón terminara dando el palo.



En el descuento final (90+2), el Athletic estuvo a punto de llevarse la victoria, pero Asier Villalibre envió alto en una gran ocasión ante Jan Oblak.



El francés Antoine Griezmann, que regresó al Atlético en las últimas horas del último mercado de fichajes tras dos temporadas en el Barcelona, fue reemplazado por el uruguayo Luis Suárez en el 54. El jugador galo, que disputaba su segundo partido desde su regreso, todavía no ha marcado en esta nueva etapa.



El Atlético registra un tercer partido seguido con empate como local teniendo en cuenta todas las competiciones, ya que antes de los dos 0-0 de esta semana igualó 2-2 el 29 de agosto ante el Villarreal. Su última victoria en casa se remonta al 22 de agosto, cuando superó 1-0 al Elche.



Gran debut del 'Tigre'

En el primer partido del día, el delantero colombiano Radamel Falcao debutó con un gol en la victoria por 3-0 del Rayo Vallecano (7º) frente al colista Getafe.



Presentado el jueves tras rescindir su contrato con el Galatasaray turco, el 'Tigre' Falcao no pudo tener mejor regreso al fútbol español, donde ya jugó de 2011 a 2013 con el Atlético de Madrid.



Con el número 3 a la espalda, dorsal infrecuente para un delantero centro, Falcao saltó a la cancha en el minuto 70 y puso el broche a la victoria vallecana con un espectacular derechazo cruzado desde el interior del área (81).



Antes habían marcado Óscar Trejo, de penal (9), y el senegalés Pathé Ciss (78).



Con esta victoria, el Rayo se instala en la zona alta de la clasificación (7º con 7 puntos), mientras que el Getafe sigue sin puntuar tras cinco jornadas, un resultado que deja contra las cuerdas a su entrenador, José Miguel González 'Míchel'.