Edwin Cardona se muda de Boca Juniors a Racing en Argentina

El talentoso volante colombiano Edwin Cardona llegó a un acuerdo para mudarse de Boca Juniors a Racing Club de Argentina, después de que la entidad de Avellaneda (periferia sur) decidiera comprarle a Tijuana, de México, la mitad de la ficha del jugador de la selección 'cafetera'.



Cardona, de 29 años, no renovó su contrato a préstamo con Boca al final de 2021 por lo que debía regresar a Tijuana, dueño de su pase, pero finalmente acordó seguir en el fútbol argentino, ahora en la 'Academia' albiceleste.



"Estoy contento, feliz con un nuevo proyecto y con esta nueva ilusión", declaró Cardona tras volver a Buenos Aires, donde se sometió a la revisión médica correspondiente antes de firmar contrato hasta diciembre de 2024.



El futbolista de la selección colombiana agregó: "Fue una decisión difícil, todos saben que soy hincha de Atlético Nacional (que también estaba interesado en su pase). Hablamos con mi familia y creo que tomamos una buena decisión. Estamos contentos de estar nuevamente en Argentina".



En Racing, Cardona se reencontrará con el entrenador Fernando Gago, quien fue su compañero en Boca durante su primera etapa en el club 'xeneize'.



"No veo (la llegada a Racing) como una revancha, creo que mi paso por Boca fue positivo pero eso es parte del pasado. El presente es Racing y estoy contento de estar acá. Me hablaron maravillas. En el estadio se siente la euforia, es un gran club y ahora a dejar todo de mí para el equipo", amplió el volante.