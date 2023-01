Éder Álvarez Balanta fue presentado como nuevo jugador del Schalke 04

Éder Álvarez Balanta suma una experiencia más en Europa, se incorporó al Schalke 04, equipo que actualmente está en la última posición de la Bundesliga y buscará salvarse del descenso.



El volante de 29 años llegó procedente del Brujas de Bélgica, en condición de préstamo hasta junio sin opción de compra.

“Estoy muy feliz de que se haya producido el traspaso y no veo la hora de conocer a mis compañeros. Tenemos una gran tarea por delante, así que haré todo lo posible para mantener la categoría”, fueron las primeras palabras de Éder en su presentación.



Álvarez Balanta buscará aportarle en solidez defensiva al equipo azul para que puedan ir escalando en la tabla de posiciones y no descender.



El defensor colombiano sonó inicialmente para recalar en River Plate, posibilidad que nunca se finiquitó. Además, el jugador quería probar nuevos aires porque, a pesar de que jugaba, no era titular habitual.



Balanta, quien en sus inicios con River fue defensor, conservará la posición de centrocampista que adoptó en el balompié belga.



Actualmente el Schalke es último con diez puntos, a seis de salvar la categoría.