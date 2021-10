Ecuador malgasta oportunidades y abusa de la fortuna en la Eliminatorias a Catar 2022

Ecuador se hizo un harakiri frente a la frágil Venezuela con una derrota 2-1 que puede pagar caro en su sueño de clasificar al Mundial de Catar-2022 si la suerte lo abandona y los demás equipos dejan de jugar a su favor.



La tricolor, que venía de tocar el cielo tras una contundente victoria 3-0 sobre Bolivia, descendió a los infiernos en Caracas. Sin embargo, la fortuna le sigue sonriendo: se mantiene en zona de clasificación en el tercer lugar con 16 unidades.



Ecuador se favoreció de la derrota de Uruguay ante Argentina (3-0) y el empate de Colombia con Brasil (0-0). Incluso de caer en Barranquilla, el jueves ante los cafeteros (quintos con 15), los ecuatorianos pueden mantenerse en zona de clasificación, en cuarto lugar, si la celeste no suma en su visita ante la poderosa auriverde.



Sin embargo, "nosotros ya nos quedamos sin colchón, el margen de error se eliminó", manifestó a la AFP Juan Carlos Burbano, mundialista con la tricolor en Corea del Sur y Japón-2002.



Ante la Vinotinto "estábamos obligados a ganar, se nos fueron tres puntos valiosos que sí nos van a costar", agregó.



La falta de cosecha en tierra llanera, un feudo del que los otros seleccionados se fueron cargados de puntos, seguro pesará en el balance final y el propio seleccionador Gustavo Alfaro lo corroboró. "Es un resultado que nos puede llegar a complicar", aseguró.



Para Burbarno "se fue la oportunidad y la eliminatoria no perdona cuando no aprovechas".

- Interrogantes contra Alfaro -

La derrota ante la Vinotinto no estaba en los cálculos, por ello las dudas engordan y las interrogantes se multiplican de cara al duelo en casa de Colombia, en franco ascenso en su desempeño.



"Hay que saber qué quiere el técnico ecuatoriano, porque hay muchos cambios tácticos y de jugadores", cuestionó el exseleccionador y exfigura del fútbol ecuatoriano Polo Carrera en diálogo con la AFP.



Los reparos se refieren al cambio de módulo táctico entre partidos. Ecuador "deja muchas dudas en la parte técnico-táctica", insistió.



Ante la irregular forma de jugar de los tricolores, Carrera esgrimió que "solo con jugadores fuertes y con velocidad no se puede ganar. Se debe tener un esquema táctico definido y hasta ahora Ecuador no lo tiene".



Burbano, exlateral tricolor, consideró que la goleada sobre Bolivia ilusionó con un once ideal, sin embargo la falta de consistencia en la estrategia genera más dudas que certezas.

- Incertidumbre en Barranquilla -

De cara a Colombia el jueves, para Burbano la tricolor "es una incertidumbre. No sabemos cómo va jugar; si supiéramos a qué juega Ecuador, a qué apela el entrenador, uno estaría más claro".



El cuadro al mando de Reinaldo Rueda, quien llevó a Ecuador a Brasil-2014, es un rival directo para pelear el cuarto lugar o el quinto del repechaje.



"En el siguiente partido, el que anda bien es Colombia, de perder se puede complicar mucho la situación del fútbol ecuatoriano", lamentó Carrera.



"Estos puntos que nosotros no sacamos aquí (en Caracas) hay que sacarlos (en otros partidos) en condición de visitante, porque nosotros hemos perdido puntos de local", expresó Alfaro.



La tropa tricolor resignó cinco puntos en casa, por la derrota ante peruanos (2-1) y el empate con chilenos (0-0).



De visitante si bien superó (3-2) a la frágil Bolivia en La Paz, luego todas las salidas fueron derrotas ante Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.



La pregunta que asalta a los analistas es si la irregular selección ecuatoriana podrá torcer a su favor esa tendencia negativa en su visita a Barranquilla.