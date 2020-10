Ecuador, el paciente desahuciado, vuelve a vivir de la mano de Gustavo Alfaro

Juan Carlos Pamo

El DT argentino Gustavo Alfaro practicó una maniobra de resucitación a un Ecuador moribundo: aplicó una dosis de oxígeno con jugadores jóvenes y le dio la motivación que le faltaba para encarar la clasificatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022.



El triunfo 4-2 contra Uruguay en Quito fue la última dosis de adrenalina para el corazón del equipo tricolor, que pese a haber caído 1-0 en su debut con Argentina dio muestras de buena salud.



Con un historial reciente de malos resultados y pobres actuaciones en la última Copa América y la pasada eliminatoria sudamericana, el pronóstico era malo para la 'tri'.



Sin timonel por la renuncia del holandés Jordi Cruyff, que no llegó siquiera a dirigir un entrenamiento, la selección estaba desahuciada. Sin embargo, el ingreso de Alfaro cuando se acercaba la primera fecha de la clasificatoria al Mundial de Catar-2022 le inyectó vida a Ecuador, aunque es pronto para dar un diagnóstico final.



"Es un equipo paradójico porque el entrenador está simplemente 35 días aquí en el Ecuador, un poquito más de un mes. Ha tenido tres o cuatro días de entrenamiento con el equipo y lo que nos ha mostrado es que hay una gran compenetración de ideas con los futbolistas", comentó a la AFP Fernando Carrión, investigador ecuatoriano sobre sociología del balompié.



Ángel Mena, volante de la tricolor, destacó la figura del timonel al final del duelo contra Uruguay. "Es una persona que transmite mucha confianza", apuntó.



Carrión consideró que el argentino, que por primera vez dirige una selección nacional, ha dado en el clavo con su discurso dentro de los camerinos. "Ha actuado favorablemente para dar confianza, para dar fe y estimular el equipo", señaló.



Los resultados se vieron en el estadio Rodrigo Paz. El plantel "se vio como si fuera un equipo maduro, con jugadas muy bien elaboradas, hilvanadas", resaltó Carrión.



Con jugadores que en promedio tienen 25 años y unos pocos veteranos, Ecuador se plantó frente a Argentina y Uruguay en el inicio de la clasificatoria sudamericana. Los nuevos convocados trajeron aire fresco a la tricolor, además de fuerza y velocidad que arrollaron a la celeste.

Para Polo Carrera, exjugador y extécnico de la selección ecuatoriana, los jugadores más jóvenes le imprimen ambición al equipo.



"Cuando hay gente joven quiere mostrarse al fútbol mundial y en estos momentos la selección ecuatoriana en la más joven", explicó Carrera a la AFP, destacando que detrás de los nuevos convocados también está el trabajo realizado por el DT Jorge Célico, que dirige la Sub-20 y en 2019 logró en esa categoría el título del Sudamericano de Chile y la medalla de bronce del Mundial de Polonia.



Pero no es solo un cambio de jugadores. La estrategia también se modificó. "Hoy se juega por los costados, se tiene bastante fortaleza física, gran velocidad", expresó Carrera.



Carrión consideró que los ecuatorianos estaban "muy necesitados" de una renovación de equipo y aseguró que llegó "el fin de una generación que fue muy buena y que nos dio varias clasificaciones".



El mismo Alfaro ha destacado que Ecuador "tiene una generación de jóvenes muy importante" y confía en el compromiso que tiene con el equipo. "Vamos a poner el alma detrás de cada partido porque queremos que Ecuador vuelva a brillar", dijo tras el encuentro con Uruguay.



La expectativa está ahora en la plena recuperación de Ecuador, que tras permanecer en terapia intensiva por un largo tiempo debe demostrar que volvió a la vida y que la mejoría no es temporal.



"Esto recién empieza (...) Todo está abierto, no hay ningún equipo que se haya disparado, pero me parece que el haber jugado con dos selecciones muy fuertes y haber obtenido los puntos de local es clave", sentenció Carrión.