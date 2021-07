¡Ecos de la Copa! Lo que le dijo arquero de Argentina a Yerry Mina días después del duelo en los penales

Francisco Henao

Una semana después de haber terminado la Copa América y días posteriores a lo que fue el duelo Colombia-Argentina, que se definió en los penales, siguen saliendo secretos de esa tanda en la que el combinado nacional perdió 3-2.



Lo más sonado fue como el arquero argentino Emiliano Martínez desestabilizó a los cobradores colombianos, diciéndoles de todo, y logrando al final su cometido porque fallaron Edwin Cardona, Dávinson Sánchez y Yerry Mina.

Dibu Martínez Vs. Yerry Mina. Los audios reales… pic.twitter.com/goqcnmhI0H — Hechos Pelota (@HechosPelota) July 8, 2021

"Mirá que te como.... te veo nervioso... lo vas a botar", fueron algunas de las frases de Martínez hacia los jugadores colombianos.



En el caso de Mina, el defensor las tomó con una sonrisa nerviosa y con una tímida respuesta: "No pasa nada hermano".



Unos días después, Emiliano Martínez en entrevista con el diario Olé de Argentina, aseguró que le escibrió al defensor colombiano sobre lo sucedido esa noche.



"El festejo fue más por lo que yo pasé durante mi carrera profesional, que me descargué en el festejo, pero no fue nada personal. Yo le escribí a Yerry Mina, que le ofrecía disculpas, que la verdad no fue nada personal, y que lo de hablar fue algo para hacerme fuerte", comentó el arquero del Aston Villa.



y agregó que "Le escribí (a Mina) diciéndole: disculpame, no te quise fanfarronear, fue cosa del partido. Él me contestó todo muy profesional".



Argentina ganó en penales, pasó a la final y logró la Copa América al vencer a Brasil 1-0.