Duván Zapata, el heredero de Falcao (opinión)

Alejandro Cabra Hernandez

Los 34 goles que tiene en su cuenta con la Selección, y el liderazgo y respeto que se ha ganado entre sus compañeros, siempre serán factores a tener en cuenta para considerar a Falcao García en el once titular de Colombia. Pero los goles en abundancia de Duván Zapata, en una liga tan dura y competitiva como la italiana, disipan cualquier duda. Y Queiroz lo sabe.



Por fortuna para Colombia, a buena hora apareció el ‘Toro’ del Atalanta en los planes de la Selección, cuando el ‘Tigre’ se está alejando del reinado que por cuatro eliminatorias ha ostentado con la camiseta amarilla.



Con 93 goles en el ‘Calcio’ —15 con Nápoles, 19 con Udinese, 11 con Sampdoria y 48 con Atalanta—, Duván ha reclamado una titularidad justa en la Selección, que en las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 comenzó a asomarse paulatinamente. En la ruta a esa cita mundialista, Zapata jugó dos partidos con Colombia en la era Pékerman y no anotó ningún gol. Pero en la Copa América de Brasil 2019, ya bajo el mando de Queiroz, el delantero caleño tuvo su revancha y marcó dos dianas. Y en estas eliminatorias hacia Catar 2022 ha conseguido su primer tanto, contra Venezuela.



El viernes pasado, mientras un ‘Toro’ brioso calentaba en el césped del estadio Metropolitano a la espera del debut en estas clasificatorias, en las gradas del escenario barranquillero el ‘Tigre’ parecía más bien un tierno gatico, paciente, respetuoso y atento al llamado. Porque Falcao no solo ha sido el mejor delantero 9 de toda la historia del fútbol colombiano, sino un líder nato, capaz de controlar cualquier situación, como cuando tuvo la resiliencia necesaria para levantarse del piso y mostrar nuevamente sus garras, luego de quedarse fuera de la cita mundialista de Brasil 2014 por cuenta de una fatídica lesión. En Rusia 2018 sació su hambre. El ‘Tigre’ pudo mostrar su fiereza.



Las de Catar son las últimas eliminatorias de Falcao. Y si Colombia clasifica, la cita mundialista en el país árabe será la última del goleador, para entonces con 36 años. Una linda manera de despedirse y agradecerle todo lo que ha hecho por la Selección.



Con 29 años, Duván ha comenzado a recibir el testigo de Falcao en una carrera con diferente meta para ambos. Al ‘Toro’ apenas le abren la puerta de los corrales para seguir mostrando su casta, pero con la camiseta que más le gusta usar, luego de haberse puesto la del América de Cali, Estudiantes de La Plata y cuatro clubes italianos. Y al ‘Tigre’ ya le preparan la alfombra roja y un pedestal para ‘enjaularlo’ como una pieza de museo de la que las nuevas generaciones deben saber.



Duván es el heredero natural de Falcao. Nadie podrá discutirlo. Quizás, en algún momento, Queiroz nos dé el placer de volverlos a juntar en un mismo partido, en estas eliminatorias. Quizás puedan celebrar un gol juntos, tras la asistencia de uno al otro. Quizás puedan viajar en sillas seguidas a Catar. Y quizás allá, en la remota Asia, el ‘Tigre’ le ceda el trono al ‘Toro’.