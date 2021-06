¡Dulce naranja! Holanda venció a Macedonia del Norte y logró puntaje perfecto en la Euro 

Daniel Molina Durango

La selección holandesa logró el pleno de victorias en la fase de grupos al golear 3-0 este lunes en Ámsterdam a la colista del grupo C, Macedonia del Norte, cuyo capitán Goran Pandev fue despedido con un pasillo de sus compañeros por su último partido internacional.



Memphis Depay adelantó a Holanda mediada la primera parte (24) culminando un contragolpe iniciado por él mismo y dio la asistencia a Georginio Wijnaldum en el segundo (51).



El nuevo jugador del París Saint-Germain marcó el tercero de los suyos aprovechando un rechace (58).



El grupo C termina con Holanda como líder con 9 puntos y Austria segunda con 6 tras vencer este lunes por la mínima a Ucrania, tercera con tres unidades. Macedonia del Norte ocupa el farolillo rojo con cero puntos.

Sin nada en juego más que la honra, puesto que los locales ya tenían asegurado el liderato y los normacedonios estaban eliminados, ambas selecciones optaron por la ofensiva.



Macedonia del Norte tuvo la primera ocasión clara del encuentro, con un gol de Ivan Trickovski anulado por fuera de juego (10). Luego, su compañero Aleksandar Trajkovski estrelló la bola en el palo izquierdo de Maarten Stekelenburg (22) después de un potente derechazo.



Los 'Oranje' no se habían quedado de brazos cruzados y habían contestado a las acciones normacedonias, pero sin mucho acierto.



Hasta el gol de Depay. El nuevo atacante del FC Barcelona lanzó un contrataque y superó con la izquierda al portero rival luego de un envío al punto de penal de Donyell Malen, muy activo en el primer periodo (24).

El '10' holandés suma ya dos tantos en la presente Eurocopa.



El tanto inicial no cambió el guion del encuentro y ambos equipos seguían buscando el gol, aunque esta vez los tulipanes con mayor peligro.

Última ovación para Pandev

El meta normacedonio Stole Dimitrievski intervino milagrosamente para desbaratar con la tibia un tiro a placer de Wijnaldum (30) y luego con el pie un pase peligrosísimo de Depay (43).



Holanda salió de vestuarios como si se avergonzara de ganar solo por la mínima a su rival de este lunes.



Pasados cinco minutos desde la reanudación, Depay recibió escorado en la izquierda, dentro del área, un pase de Steven Berguis. Con tranquilidad envió el balón atrás para la llegada de Wijnaldum, que no perdonó con la izquierda (51).



Después de un intento de Enis Bardhi de falta (56), despejado por Stekelenburg, Wijnaldum conseguiría la tercera diana para el equipo naranja: Depay se quedó solo dentro del área pero Dimitrievski paró su chut. El rechace le cayó al centrocampista, quien nuevamente desde atrás no perdonó (58).



Holanda no tenía suficiente y Wout Weghorst quiso sumarse a la fiesta, pero estrelló el balón en el larguero cuando Frenkie de Jong le había dejado completamente solo (67).

El Johan Cruyff Arena se puso en pie al poco pero no para ovacionar a su selección, sino para homenajear al veterano capitán normacedonio Goran Pandev, a quien se le escaparon algunas lágrimas (69).



En una hermosa imagen, sus compañeros le hicieron un pasillo al exdelantero del Inter de Milán cuando dejaba el terreno de juego, pues fue su último partido internacional.



Macedonia se despide de su primera participación en una fase final de un gran torneo internacional con un balance de cero puntos pero dos goles a favor.



Holanda de su lado espera rival en octavos, que será el tercer clasificado de la llave D, E o F.