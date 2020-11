Diego Maradona seguirá hospitalizado tras cirugía por hematoma en su cabeza 

Alejandro Cabra Hernandez

Al ídolo deportivo argentino Diego Maradona le dijeron que 'no' a su deseo de dejar cuanto antes la hospitalización, a tres días de una cirugía por un hematoma en la cabeza, informó el viernes su médico personal.



"Es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego (60 años)", dijo este viernes en breve rueda de prensa el clínico y cirujano Leopoldo Luque, en la puerta del sanatorio de Olivos, al norte, donde el exjugador fue operado el martes y sigue en terapia intensiva.

El médico de cabecera del legendario astro aseveró: "Él sigue insistiendo que no, pero se va a quedar" en la clínica.



Luque había revelado el jueves que después de la exitosa extracción del coágulo apareció un cuadro de abstinencia que precisa de un tratamiento intensivo. El médico no lo dijo, pero el excapitán de la Albiceleste es un adicto al alcohol.



"No se imaginan lo difícil que es Diego. Pero en esta oportunidad había que intentar ser más fuerte que él", dijo el médico, tras arribar a bordo de una moto y sin quitarse ni las gafas oscuras ni el casco ni el barbijo, en medio de un enjambre de periodistas.



El campeón y estrella del Mundial de México-1986 mostró señales de inestabilidad cuando apareció el viernes pasado en el estadio de Gimnasia, equipo que dirige, el día de su cumpleaños 60. Se retiró sin ver la goleada de 3-0 que le propinaron a Patronato por la Copa de la Liga argentina.



El lunes fue hospitalizado en La Plata, al sur, con síntomas de deshidratación y el martes se le detectó el edema subdural en una tomografía, con traslado a Olivos y rápida intervención.



"Diego entendió siempre (su situación), Pero la decisión (de mantener la internación) se tomó en conjunto con la familia", dijo Luque.

Sedado en terapia

Maradona atravesó al menos tres hospitalizaciones en grave estado de salud en los últimos 20 años y dos veces estuvo entre la vida y la muerte, a causa de sus adicciones a las drogas, que dijo haber superado, y al alcohol.



"Está sedado para calmar este proceso que expliqué ayer (jueves)", dijo el médico acerca del síndrome de abstinencia que apareció asociado a "episodios de confusión".



Por primera vez, al mediodía del viernes, aparecieron sorpresivamente dos nuevos voceros de la salud de Maradona, la psiquiatra Agustina Kosachov y el psicólogo Carlos Díaz.



"El paciente está bien. Día a día tenemos que ver la evolución. No podemos decir exactamente cuántos días estará", dijo Kosachov.



Díaz señaló que "toda la familia está acompañando a Diego. La evolución es favorable y es algo asombroso como nos tienen acostumbrado Diego".



"El sueño y la alimentación se encuentran excelentes", agregó.

¿Nuevo lugar en el mundo?

Consultado Luque sobre el tratamiento de Maradona a largo plazo se rehusó a dar precisiones y plazos.



"Es una utopía hablar de tiempos de recuperación. El promedio son siete días, a veces más. Él necesita muchos cuidados", afirmó el doctor de cabecera.



Luque se negó a precisar si el lugar de tratamiento a largo plazo será la casa o una clínica.



"Hay que buscar un lugar más cercano a las hijas. Hay que ir paso a paso. Ahora está bien y sedado. Hay que ponerse firmes. Diego está como cuando yo lo llevé a Cuba", dijo quien fue su médico durante 30 años, Alfredo Cahé, en declaraciones a TyC Sports.



El período más largo de rehabilitación por las adicciones lo hizo el '10' en Cuba en los primeros años del siglo, cuando estableció una gran amistad con el líder comunista Fidel Castro, fallecido en 2016.