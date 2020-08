"Derrota humillante y dolorosa", resumen del técnico de Barcelona tras goleada con Bayern

Juan Carlos Pamo

"Una derrota humillante y dolorosa", señaló el entrenador del Barcelona Quique Setién tras caer 8-2 ante el Bayern Múnich, este viernes en Lisboa en cuartos de la Liga de Campeones.



"Es una derrota muy dolorosa, son muchos goles, el equipo se ha visto desbordado en ocasiones. Empezamos bastante bien pero la contundencia de este equipo nos ha superado", señaló el entrenador español tras el choque.



"Está claro que no hay un mensaje constructivo que pueda servir. Estamos tremendamente frustrados. Para la afición es tremendamente doloroso. Hay que encajarlo y asimilarlo. Hay que pensar que el futuro será mejor", añadió en rueda de prensa.



En un duelo entre favoritos, únicos dos campeones de la competición supervivientes en cuartos, al gigante alemán le bastó media hora para descubrir todas las carencias defensivas del Barcelona, que sufrió su peor derrota histórica en la Copa de Europa.



Setién habló minutos después que Gerard Piqué, que calificó de "vergüenza" lo sucedido y pidió "cambios estructurales" en el club.



"Llevo unos seis u ocho meses aquí. Cuando Piqué hace una reflexión así, algo tendrá de cierto. Ahora hay una frustración enorme. Solo queda sacar conclusiones y tomar decisiones pensando en el futuro. Esto hace mucho daño y algo habrá que cambiar", dijo el entrenador que sustituyó a Ernesto Valverde en el banquillo en enero.



La derrota ante el Bayern puede ser el último partido de Setién en el banquillo, a pesar de que le quedan dos años de contrato.



"Ahora es todo muy cercano como para pensar si voy a continuar o no. Esto no depende de mí. Hay que tener una reflexión como corresponde, teniendo en cuenta la situación y lo que supone esta derrota tan humillante y dolorosa", dijo.



"Soy consciente de lo que supone una derrota de este calibre. Hay que encajar una derrota como esta, por la dureza y la contundencia del resultado. Nos hemos visto superados por un muy buen equipo", concluyó.