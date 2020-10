Derbi milanés con 'Ibra', la Juventus sin Ronaldo en el reinicio de la Liga italiana

Juan Carlos Pamo

El AC Milan recupera a Zlatan Ibrahimovic, curado del covid-19, para el derbi frente al Inter del sábado, mientras que la Juventus comenzará su vida sin Cristiano Ronaldo, positivo como el sueco por coronavirus, a tres días del inicio de la Liga de Campeones.



La Serie A regresa tras el episodio del "partido fantasma" Juventus-Nápoles, cuya incomparecencia le valió al Napoli una derrota en los despachos y un punto de penalización.



Pero el campeonato italiano vive todavía a la hora que marca el coronavirus: más de treinta jugadores positivos son baja para esta cuarta jornada.



El AC Milan cuenta todavía con dos enfermos en sus filas, pero no esconde su alegría por recuperar a Ibrahimovic. Sin la estrella sueca, los Rossoneri han continuado su inicio de temporada impecable (tres victorias en tres partidos), pero el derbi frente al Inter, el sábado por la tarde en San Siro, constituye su primera gran cita de la temporada.



Un momento de verdad para la joven generación milanesa de los Kessié, Théo Hernandez, Bennacer, que sigue invicta desde la reanudación del posconfinamiento en junio (19 partidos sin derrota, entre todas las competiciones).



"La distancia se redujo con el Inter estos últimos años, estoy seguro de que vamos a hacer un gran partido", estimó el guardameta rossonero Gianluigi Donnarumma, que todavía no ha encajado ningún gol en el campeonato.



El Inter, que ganó los cuatro últimos derbis, sigue siendo favorito con su impresionante plantilla. Pero Antonio Conte debe afrontar el partido sin seis jugadores positivos por covid-19, entre ellos algunos titulares (Skriniar, Bastoni, Young) ni Sensi, suspendido.



¿Eso servirá para que Christian Eriksen sea titular? No es seguro, incluso aunque el internacional danés, a menudo suplente, dejase escapar sus frustraciones en la prensa.



En el otro choque del día, Nápoles recibe al impresionante Atalanta, en cabeza de la clasificación tras tres victorias en tres partidos y trece goles marcados.



Derrotados sin jugar en Turín, los napolitanos querrán continuar su buen inicio de temporada. El nigeriano Victor Osimhen, en busca de su primer gol en Serie A, será la baza número uno de Gennaro Gattuso, privado de Insigne (lesionado) , Zielinski y Elmas (Covid).



Pero la clave será sobre todo intentar parar al impresionante ataque bergamasco donde destaca 'Papu' Gómez (4 goles) y donde el esloveno Josip Ilicic, ausente de los terrenos desde julio por problemas personales, podría regresar.



Una buena noticia suplementaria para el entrenador Gian Piero Gasperini, cuando va a comenzar la Liga de Campeones.



En el césped del modesto recién ascendido Crotone, también tendrá en la cabeza la Liga de Campeones Andrea Pirlo, obligado a construir un ataque sin Cristiano Ronaldo en el debut europeo de la Juve, en Kiev el martes, en un escenario desfavorable pero no imposible, y después en Barcelona la semana siguiente.



Álvaro Morata podría ser titular y Federico Chiesa, el fichaje de último minuto de la Juve, podría aprovechar para debutar como bianconero.



Como clausura de esta cuarta jornada, el lunes, el Génova volverá a los terrenos de juego, tres semanas después de la aparición de casos de covid-19 en el club. Para el desplazamiento a Verona, contra el Hellas, el club genovés recupera a una buena parte de su plantilla, aunque nueve jugadores eran positivos todavía el viernes, cuando llegó a tener dieciocho.

Programa de la cuarta jornada del Campeonato de Italia de fútbol:

- Sábado:

Nápoles - Atalanta

Inter - AC Milan

Sampdoria Génova - Lazio

Crotone - Juventus



Domingo:

Bolonia - Sassuolo

Torino - Cagliari

Spezia - Fiorentina

Udinese - Parma

AS Roma - Benevento



Lunes:

Hellas Verona - Génova