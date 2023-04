Deportivo Pereira escribe esta noche otra página en su historia debutando en la Copa Libertadores

El técnico antioqueño Alejandro Restrepo se mostró optimista de cara al debut de Deportivo Pereira en la Copa Libertadores ante Colo Colo, este miércoles, a las 9:00 de la noche, en el estadio Hernán Ramírez Villegas.



“Estamos felices y motivados no solo por como estamos viviendo este momento, sino por lo que se siente en la ciudad. Todos quieren estar en la lista de convocados y así han trabajado, mostrando esas ganas e ilusión de jugar un torneo tan importante y que quedará en la historia porque es algo que nuestros hinchas querían experimentar”, comentó el entrenador.



Pereira inicia en la Copa ante Colo Colo, rival de peso y dirigido por Gustavo Quinteros, que ha tenido un comienzo de temporada irregular. Ocupa el séptimo lugar de la tabla y viene de vencer a Huachipato 1-0.



Los chilenos no podrán contar con el lateral izquierdo Erick Wiemberg, lesionado, y mantienen en duda al delantero Matías Moya.



Pereira hace parte del Grupo F con Boca Juniors de Argentina y Monagas de Venezuela. El volante Jhonny Vásquez sostuvo que tener rivales como el Xeneize es algo que los motiva para afrontar esta competencia. “Enfrentar a Boca es un privilegio, ir a un estadio que representa tanto para el fútbol argentino y mundial es algo especial. Por eso esta experiencia en la Copa la estamos disfrutando al máximo y nos alegra que la afición también lo pueda vivir”.



Los matecañas podrían formar con Aldair Quintana; Diego Hernández, Geisson Perea, Carlos Ramírez; Jhonny Vásquez, Johan Bocanegra, Maicol Medina, Juan Pablo Zuluaga, Jimer Fory; Kenner Valencia y Arley Rodríguez.



Mientras que en Pereira se vivirá la fiesta de la Copa, en Ibagué hay expectativa por la presentación, en condición de visitante, del Deportes Tolima.



El cuadro que dirige Hernán Torres visita a Puerto Cabello de Venezuela, juego que se disputará este jueves, a las 7:00 de la noche.



Tolima no podrá contar con el arquero Carlos Cuesta, quien se lesionó en el juego por Liga ante el DIM.