Depay se viste de héroe y salva un punto para el FC Barcelona ante el Athletic Club

El FC Barcelona salvó un empate ante el Athletic Club (1-1) este sábado en la segunda fecha de LaLiga, gracias al estreno goleador en partido oficial de Memphis Depay, que igualó el tanto inicial de Iñigo Martínez.



El fútbol con público regresaba a la 'Catedral' de San Mamés, donde algo más de 10.000 hinchas tuvieron la fortuna de volver a animar a los suyos 538 días después de que la pandemia por coronavirus echara el cierre a su estadio.



Animado por el aliento de su afición, el Athletic Club arrancó mejor, buscando el gol con insistencia y rozándolo al poco de iniciarse el choque (11), cuando Oihan Sancet recibió dentro del área, se giró sobre sí mismo y conectó un potente disparo para estrellar el esférico en el travesaño del arco del brasileño Neto.



A la media hora de partido, crecieron los problemas para el técnico neerlandés Ronald Koeman, pues Gerard Piqué tuvo que abandonar la cancha de forma obligada por lesión, dejando su lugar a Ronald Araújo.



Precisamente fue el defensor uruguayo justo antes de llegar al descanso (45), quien marcó gol de chilena, pero el colegiado anuló el tanto por una falta previa del atacante danés Martin Braithwaite.



El encuentro se reanudó con el mismo 0-0 en el marcador y con el Athletic Club avisando nuevamente al Barça, esta vez con un disparo de Álex Berenguer (46) que Ronald Araújo evitó que fuera gol en la misma línea de gol.



Depay ruge en casa de los leones:

​

Minutos después de esa gran chance, por fin llegaría el tan buscado tanto del conjunto vasco, que encontró el 1-0 tras un saque de esquina de Iker Muniain que cabeceó a la red el defensor Iñigo Martínez.



La ventaja mínima y la necesidad del Barça por marcar cambió los papeles que se habían mantenido hasta ese momento, ahora con el conjunto azulgrana dominando y buscando más el gol.



En el minuto 74, el volante neerlandés Frenkie De Jong estuvo a punto de poner las tablas en el luminoso, pero su disparo bombeado desde fuera del área lo escupió el travesaño.



Como ocurriera en el tanto de los locales, inmediatamente después del aviso llegó la diana del Barça, tras una recuperación en el centro de la cancha y un pase profundo de Sergi Roberto para la carrera del neerlandés Memphis Depay (75), que controló la pelota en carrera y conectó un potente disparo para batir a Julen Agirrezabala por su palo.



Con esta diana, Depay se estrenó como goleador en competición oficial con el FC Barcelona y tuvo ocasión de firmar un doblete que le habría dado el triunfo a su equipo, pero su disparo cruzado, ya en el minuto 86, se marchó fuera.



"Es un gran jugador. Por esto lo hemos fichado. Para mí no es una sorpresa, en poco tiempo ha demostrado su calidad. Ha hecho un gran gol, una lástima su ultima oportunidad", señaló Koeman.



Ya en el añadido, Eric García fue expulsado por roja directa tras frenar en falta a Nico Williams cuando el atacante vasco se marchaba solo en su camino hacia el gol.



Con este empate, el Barça se queda con cuatro puntos y lidera la clasificación junto a Mallorca y Valencia, a falta de los partidos de este domingo, con Atlético y Real Madrid en busca de su segundo triunfo consecutivo.



"Tampoco me gusta siempre hablar del mismo, pero bueno, estamos hablando del mejor del mundo. El contrario puede tener mas miedo si está Messi", reconoció el técnico neerlandés al ser preguntado sobre Messi.



Antes del choque entre vascos y catalanes, el Villarreal sumó su segundo empate sin goles en LaLiga tras perder la Supercopa de Europa ante el Chelsea, esta vez ante Espanyol (0-0).



El resultado para el 'Submarino Amarillo' pudo haber sido aún peor porque al Espanyol le anuló dos dianas el VAR, al español Raúl de Tomás (55) y al chino Wu Lei (94).



También tuvo que intervenir el VAR en el choque entre Valencia y Granada (1-1), cuando en el tramo final del partido Antonio Puertas hizo el 2-1 que finalmente no subió al luminoso.