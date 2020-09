¿Depay se va para el Barsa? Esto aclaró el presidente del Lyon en sus redes sociales 

Daniel Molina Durango

El Barcelona no puede hacer una oferta por Memphis Depay, afirmó este martes en Twitter el presidente del Lyon, Jean-Michel Aulas.



"El presidente del FC Barcelona me ha indicado el domingo que el Barça ha sufrido mucho la crisis del covid y no tenía posibilidad de hacer una oferta", tuitéo en respuesta a las afirmaciones del diario holandés De Telegraaf, hablando de un traspaso inminente de Depay (26 años) por una suma de unos 30 millones de euros (35,5 millones de dólares).



Para el partido atrasado de la primera jornada de la liga francesa, este martes, entre Montpellier y Lyon, Memphis Depay era suplente.

La prensa española, sin embargo, asegura que los catalanes sí están dispuestos a fichar al talentoso futbolista.

"El FC Barcelona espera confirmar el traspaso oficialmente y presentar a Depay en el Camp Nou a finales de esta semana", dijo De Telegraaf.



El importe de la transferencia sería de 25 millones de euros según el diario, más otros cinco millones de euros al final de esta temporada y una bonificación de dos millones de euros.

"La asociación entre Memphis Depay y Lionel Messi será un reto interesante para Koeman porque ambos jugadores brillan más como agentes libres", dijo De Telegraaf.



Ronald Koeman buscaba un delantero después de comunicar al uruguayo Luis Suárez que no contaba con él para la próxima temporada.



Memphis Depay había anunciado que no quería prorrogar su contrato en Francia por un año más y no escondía su ambición de jugar "para un club más grande" que el Olympique Lyon.



La interrupción del campeonato de fútbol francés, causada por la pandemia de coronavirus, que modificó el calendario de la temporada, dio tiempo al holandés de recuperarse de una cirugía en su rodilla derecha tras la ruptura de un ligamento cruzado el 15 de diciembre.