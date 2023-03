Definidos los bombos de los equipos para el sorteo de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores está cada vez más cerca y la Conmebol, entidad que la organiza, entregó el orden de los bombos que ocuparán los equipos para el sorteo de la fase de grupos.



Como es tradicional, los 32 clasificados se dividirán en 8 grupos de cuatro cada uno.



Aunque a Atlético Nacional no le alcanzó para integrar el bolillero uno, en el que aparecen los ocho clubes mejor ranqueados de Suramérica, quedó en el segundo y evitará rivales de peso como Internacional, Corinthians, Fluminense y Racing que aparecen junto a él en esta zona.



Pero podría verse las caras con alguno de los clasificados del bolillero cuatro, conformado por los cuatro equipos que llegaron directo a la fase de grupos y últimos ranqueados por Conmebol: Deportivo Pereira (Colombia), Liverpool (Uruguay), Patronato (Argentina) y Ñublense (Chile), y los que vienen de la fase previa: Independiente Medellín (Colombia), Atlético Mineiro (Brasil), Cerro Porteño (Paraguay) y Sporting Cristal (Perú).



Aunque en el reglamento del sorteo se especifica que dos elencos de un mismo país no pueden integrar un mismo grupo, existe la excepción si alguno de ellos proviene de la fase clasificatoria. Así pues, el DIM podría entrar en el grupo de Nacional. Esto le daría un tinte especial al certamen para Colombia por la rivalidad que existe entre ambos.



Además, habría otros contrincantes fuertes del bombo, uno como Flamengo, River o Boca Juniors, que cuentan con mística e historia copera.



Cabe destacar que no habrá grupos con dos equipos argentinos porque de los cuatro clasificados de ese país que vienen de la fase tres, ninguno es de origen gaucho.



Pereira no podría cruzarse con Nacional porque aunque están en bombos diferentes, el cuadro matecaña clasificó directo al certamen por ser el actual campeón del fútbol colombiano. Y no podría enfrentar al DIM, ya que integran el mismo bolillero.