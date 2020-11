Francisco Henao

Definida fecha para la gran gala del fútbol: Fifa anuncia que sí habrá The Best 2020

Lionel Messi, jugador argentino, ganador del premio 'The Best' 2019.

La Fifa anunció que este año sí habrá The Best, el premio que se le da al mejor jugador del mundo.



La entidad que maneja el fútbol a nivel mundial había dejado esta ceremonia en suspenso por la pandemia del coronavirus y la cancelación de muchas ligas, pero después de haberse reanudado todos los campeonatos, optó por elegir ya una fecha para su premiación estelar.



Será el el 17 de diciembre y el proceso de votación comenzará el 25 de noviembre, finalizando el 9 del mismo mes.



"Tras la reanudación segura de las competiciones, gracias a una combinación de trabajo duro y solidaridad en nuestro deporte, el fútbol ha proporcionado una rara fuente de comodidad y alegría para muchos. Por lo tanto, es importante que la Fifa honre estos logros en este año extraordinario", dijo la entidad en un comunicado.



Este año se premiarán: la mejor jugadora, el mejor jugador, la mejor entrenadora, el mejor entrenador, la mejor arquera, el mejor portero, Fifa Fifpro Mundial Femenino y masculino, Premio Fair Play, Premio Fifa Puskás y Premio a la afición de la Fifa.



Jugadores como Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah, estarán entre los opcionados para ganar The Best.



El vencedor el año pasado fue Lionel Messi, del Barcelona, con segundo lugar del defensa holandés del Liverpool, Virgil van Dijk, y tercero fue Cristiano Ronaldo, de la Juventus.