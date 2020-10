Alejandro Cabra Hernandez

La presencia del convaleciente Neymar se definirá horas antes del debut de Brasil ante Bolivia el viernes en Sao Paulo por el clasificatorio sudamericano al Mundial de Catar-2022.



El de Neymar "es un problema de salud que no está completamente resuelto", dijo este jueves el director técnico brasileño, Tite, en rueda de prensa virtual en la metrópoli brasileña.



El atacante del PSG y referente de la 'Canarinha' abandonó el entrenamiento del miércoles en Rio de Janeiro por dolores en la parte baja de su espalda.



El jugador de 28 años, en tratamiento de fisioterapia y medicado, no participará en la práctica prevista para esta jornada en el estadio Neo Química Arena, donde el viernes se disputará el encuentro.



"Tuvo una pequeña mejora de ayer para hoy (...) Vamos a aguardar la respuesta de él hasta mañana", dijo el médico de la selección, Rodrigo Lasmar, en la comparecencia.



En caso de baja, Tite aseguró que el mediocampista del Flamengo Everton Ribeiro lo reemplazaría.



Las lesiones y sanciones han eclipsado la exitosa carrera del 10 de la selección brasileña.



De los 16 partidos disputados por Brasil en 2019, Neymar solamente participó en cuatro, en dos de los cuales (Nigeria y Catar) salió lesionado. En esas cuatro participaciones el elenco de Tite no cayó (tres empates y una victoria) y el astro marcó un gol y anotó una asistencia.



La dolencia aquejada contra los cataríes le impidió disputar la Copa América en Brasil, en la que la 'Selecao' se consagró campeona.



Además del duelo contra los bolivianos, Brasil chocará contra Perú en Lima el martes.



El del viernes es el primer juego de la verde-amarela desde noviembre de 2019 (victoria 3-0 ante Corea del Sur), un mes antes de que estallara la pandemia del nuevo coronavirus en China.