¡De toma y dame! Lo que respondió James a quienes lo criticaron por no saber el rival del Everton

A James Rodríguez no le sentó bien el hecho de que la prensa colombiana y la internacional se hubieran detenido en el hecho de que no sabía con quién jugaba el Everton este fin de semana en la Premier League.



Como lo ha hecho muchas veces para desmentir o aclarar algún tema, el volante cucuteño respondió a sus críticos y dijo que ya estaba acostumbrado a que siempre sacaran lo malo.



"Pienso que lo tienen que proteger a uno en vez de sacarlo para la guerra, pero ya estoy acostumbrado a todo esto. Solo tenía duda de contra quién jugábamos y ya. La prensa siempre saca todo lo que es malo, todos vieron que era un chat tranquilo, siempre sacan lo que es malo y lo que ellos quieren que vendan”, dijo James a través de la plataforma Twitch.



El colombiano intercambió conceptos con aficionados y cuando uno de ellos le preguntó por la hora en que debía ir a entrenar, el jugador no solo respondió, sino que fue más allá al echarle un dardo a la prensa y a quienes lo critican.



“Los horarios cambian. Ahora no pongan que James no sabe a qué horas entrena. Qué berracos tan cansones”, señaló el cucuteño.



James prometió rifar una camiseta "del equipo donde esté jugando", confirmando lo dicho por el técnico del Everton, Rafa Benítez, que aseguró que contaba con el colombiano hasta el 31 de agosto, día en que se cierra el libro de pases.