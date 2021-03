¡De puertas abiertas! La UEFA levanta el límite de un 30% de público en los estadios

Juan Carlos Pamo

La UEFA puso fin este miércoles al límite de un 30% de espectadores en los estadios vigente desde el octubre pasado, dejando a las autoridades locales decidir eventuales cifras, en particular con vistas a la Eurocopa de fútbol (11 de junio-11 de julio).



"Teniendo en cuenta el hecho de que las 55 asociaciones miembros de la UEFA hacen cada una frente a una situación diferente en la gestión de la pandemia, tal limitación no es ya requerida", explica la instancia tras haber reunido a su comité ejecutivo.



La organización mantiene de todas maneras la prohibición de ir al estadio a los aficionados procedentes del extranjero, "hasta las finales de las competiciones de clubes", es decir la Liga de Campeones (29 de mayo en Estambul, Turquía) y la Europa League (26 de mayo en Gdansk, Polonia).



"Será posible tener aficionados de los dos equipos en las finales, pero no hinchas de equipos visitantes antes de las finales", precisó un portavoz a la AFP .



Su decisión entra en vigor este jueves y se aplica también a las competiciones de fútbol sala (futsal), que se desarrollaban hasta ahora a puerta cerrada.



La UEFA permite de este modo a las doce ciudades organizadoras de la Eurocopa de fútbol, repartidas en doce países, llenar sus estadios si así lo desean.



Sus planes de acogida de espectadores deberán ser entregados de aquí al 7 de abril a la instancia, que los aprobará o rechazará el 19 de abril en su próximo comité ejecutivo.



La organización excluyó de todas maneras a mediados de marzo que algunos partidos del torneo se disputen a puerta cerrada, obligando por tanto a las autoridades locales a prometer la admisión de un número de espectadores si no quieren ver sus partidos desplazados a otro país.



Esta exigencia, en plena crisis sanitaria y propagación de variantes más contagiosas, fue mal recibida en Alemania, que debe organizar cuatro partidos en Múnich y prohíbe desde marzo de 2020 la presencia de público en los estadios.



Rumanía, en cambio, anunció el 18 de marzo que estudiaba un límite de al menos un 25% de público en el Arena Nationala de Bucarest.



Dinamarca prevé por su parte albergar al menos 11.000 espectadores por partido para los cuatros encuentros previstos en Copenhague, aunque el gobierno se reserva la posibilidad de reducir esa cifra si la situación sanitaria se deteriora.



Por otra parte, el Comité Ejecutivo de la UEFA "aprobó unánimemente" la fecha del 19 de abril para hacer oficiales los nuevos formatos de las competiciones de clubes para después de 2024, especialmente la reforma de la Liga de Campeones.



La precisión era importante después de que la Asociación Europea de Clubes (ECA) , que tiene representación en la UEFA, dijera el martes que "no estaba en medida de aprobar formalmente" la reforma.



El 'lobby' de los clubes europeos mostró su deseo de debatir los formatos de competición "al mismo tiempo" que sus propios lazos con la UEFA, definidos en un protocolo que expira antes de 2024.



Según dos fuentes cercanas al asunto, varios clubes grandes pidieron el martes un mayor control de UCC SA, la filial de la UEFA que gestiona desde 2017 las cuestiones comerciales y que por lo tanto desempeña un papel clave para repartir el pastel de los derechos de televisión.



Por otra parte, la UEFA autorizó que haya cinco cambios por equipo y partido durante la Eurocopa de junio y julio.



La regla se extenderá también a la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA, que disputarán Francia, Bélgica, España e Italia en el mes de octubre en Turín y Milán.



Esa norma se aplica ya en la Liga de Campeones y la Europa League, así como en los clasificatorios mundialistas a Catar-2022 en la zona UEFA.