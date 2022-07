De la mano de Messi y Neymar el PSG consiguió su primer título de la temporada 

El París SG, campeón de la Ligue 1 en 2022, conquistó este domingo en Tel Aviv su primer título de la temporada, el primero también para el nuevo entrenador Christophe Galtier, en el Trofeo de los Campeones contra en Nantes, ganador de la Copa de Francia, 4-0.



Neymar, autor de un doblete, y Leo Messi, goleador al igual que Sergio Ramos, ofrecieron un festival al público israelí, ante la ausencia de Kylian Mbappé, suspendido para este partido inaugural de la temporada francesa, a una semana del inicio de la Ligue 1.



La mejor versión de los dos astros sudamericanos hace soñar a los seguidores parisinos con una temporada exitosa.



Derrotado hace un año ante el Lille (1-0) en la misma competición, también en Tel Aviv, el PSG ha iniciado con fuerza la temporada, después de haber ganado sus cuatro partidos de preparación, tres de ellos en Japón.



"Había un título en juego y queríamos ganarlo", confesó Neymar para el micrófono de Prime Video.



Sobre si hay un nuevo Leo Messi en el París SG, el brasileño respondió: "No creo, la gente habla mucho sin saber lo que pasa en el día a día, Leo es Leo para siempre, no cambiará y seguirá siendo un jugador que marcará la diferencia. Espero que esta temporada nos quedemos los tres, y que vaya bien. Si Kylian (Mbappé), Leo y yo estamos bien, el PSG irá bien".



Como en sus mejores días. Un regate diabólico de Messi (22), un libre directo (45+3) y un penal de 'Ney' (82), las estrellas del PSG aseguraron el espectáculo. Y sin el suspendido Kylian Mbappé.



Además, Sergio Ramos firmó el tercer gol de remate de taquito desde el interior del área pequeña (57).



El PSG parece preparado para iniciar la Liga el sábado contra el Clermont.



Pero no todo salió a pedir de boca para el PSG, la defensa a tres aún deberá ajustarse mejor, aunque un impecable Gianluigi Donnarumma bajo palos dejó el arco del PSG imbatido.



Messi aclamado

El estadio que comparten el Maccabi y el Hapoël vibró cada vez que Lionel Messi tocaba el balón, e incluso corearon el famoso '¡Meeessi! ¡Meeessi!".



El propio astro argentino saludó al público cuando se disponía a sacar un córner en el minuto 66.



La 'Pulga' aprovechó un excelso pase al hueco de Neymar para regatear al arquero del Nantes y enviar el balón al fondo de las redes como en sus mejores años en el Barcelona.



Después el brasileño firmó el segundo con un lanzamiento de falta teledirigido a la escuadra.



Después del gol de Sergio Ramos, Neymar puso el sello a la victoria al provocar un penal y la expulsión de Jean-Charles Castelletto.



En un césped que distaba de estar en un estado óptimo, y en medio de un calor y una humedad asfixiantes, el Nantes se mostró netamente inferior al PSG.



Hakimi silbado

En el polo opuesto de la popularidad entre los aficionados locales, el marroquí Hakimi, que había mostrado su apoyo a Palestina en redes sociales, fue abucheado por una parte del público cada vez que entraba en contacto con el balón.



La pasada temporada, durante ese partido entre el campeón de Francia y el ganador de la Copa francesa, ya deslocalizado en Bloomfield Stadium de Tel Aviv, el internacional marroquí ya había recibido la hostilidad del público. En 2021, el Lille había derrotado al PSG (1-0).



Pero visto el devenir del partido, la operación de la Liga Profesional de Fútbol francesa ha resultado un éxito. Las estrellas del PSG aseguraron la promoción del campeonato, y los seguidores del PSG ya sueñan con títulos de mayor prestigio.