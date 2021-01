Alejandro Cabra Hernandez

¡Cuca no tiene miedo! Lo que dijo el DT de Santos antes de la final de la Libertadores Vs. Palmeiras

Santos enfrentará sin miedo la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras el sábado en el Maracaná, que de ganar lo convertiría en el primer tetracampeón brasileño de la competición americana, dijo este viernes el entrenador Alexi Stival "Cuca".



"La palabra miedo no existe. Estando involucrado en un proceso como este [de disputar la Libertadores], puedes llegar a tener un cuidado mayor", dijo el entrenador de 57 años en una rueda de prensa en el mítico estadio de Rio de Janeiro.

"Tenemos que pensar bien, en todos los sentidos, principalmente en la estrategia de juego. Pensar en el calor que va a hacer", con temperaturas que sobrepasan los 30 grados, agregó.



El técnico destacó la fortaleza de su equipo, sumido en una crisis económica que provoca atrasos en los pagos de los salarios y la prohibición de fichar jugadores por un castigo de la FIFA.



"Estos muchachos crearon un lazo fuerte, una gran confianza. Este juego no es en casa ni fuera. Es una final diferente, un solo juego", aseguró.



Ganador de la Libertadores en 2013 con el Atlético Mineiro de Ronaldinho Gaúcho, Cuca aseguró que tiene "dudas en el equipo" para enfrentar la que será la tercera final brasileña en la Libertadores.



"Son situaciones que tenemos dentro del grupo en las que creamos esas opciones [de cambio] y vamos a escoger lo mejor a lo largo del juego", señaló.



El entrenador no dio pistas del once que luchará por la cuarta corona del Santos, tras las alzadas por Pelé en 1962 y 1963 y Neymar en 2011, aunque se debate entre la titularidad de John y Joao Paulo en el arco -se decantaría por el primero- y por la alineación de Sandry en vez de Lucas Braga.



Lo cierto es que contará con el capitán Alison, quien dijo estar al "100%" tras resultar positivo al covid-19 hace quince días.



La final la disputarán "los dos mejores equipos de la competición. Palmeiras llegó con sus méritos, así como nosotros. Es un juego equilibrado, final de campeonato, dos equipos grandes, clásico paulista (...), va a definirse en los detalles, quien erre menos va a salir campeón", afirmó el mediocampista.



La tercera final brasileña de la Copa Libertadores se jugará sin público debido a la pandemia del coronavirus.