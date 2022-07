Cristiano Ronaldo tiene en vilo el mercado europeo con su posible llegada al Barcelona

Lo que parecía un imposible, ver a Cristiano Ronaldo con la camiseta del Barcelona, podría ser una realidad si se confirma lo que la prensa europea vienen afirmando en los últimos días.



El delantero portugués le habría notificado al Manchester United su deseo de cambiar de aire, ya que el equipo inglés no jugará Liga de Campeones y tampoco se ha reforzado de la mejor manera para pelear por lo menos el título de la Premier.



Por esa razón su empresario, el también portugués Jorge Mendes, estaría buscándole opciones en el mercado, y una de ellas sería la del Barcelona.



"Según ha podido saber el diario AS, el presidente azulgrana Joan Laporta y el agente (Jorge Mendes) del astro portugués tratan las posibilidades que existen para que el ex madridista pueda recalar en las filas azulgranas este verano”, dijo el medio español en sus redes sociales.



Entre tanto el diario Sport de Barcelona aseguró que "siempre que Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, y Jorge Mendes, agente de varios jugadores relacionados con el club azulgrana, se ven las caras obliga al mundo del fútbol a estar atento".



El fútbol europeo está en vilo con esa opción, aunque desde Inglaterra también se afirmó que el Chelsea estaría dispuesto a fichar al portugués para cubrir la marcha del belga Romelo Lukaku.



Los próximos días serán vitales para saber cuál será el futuro de Cristiano, si se da lo impensado, su llegada al Barcelona, o si aparece otro club como el Chelsea para disfrutar de sus goles.