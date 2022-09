Cristiano Ronaldo quiere llegar al menos hasta la Eurocopa de 2024

El delantero portugués Cristiano Ronaldo afirmó que su ambición sigue siendo "grande", a sus 37 años, y aseguró que quiere seguir compitiendo al menos hasta la Eurocopa de 2024, en una entrega de premios el martes, cerca de Lisboa.



"Mi recorrido aún no ha terminado. Vais a tener que soportar a 'Cris' todavía algún tiempo", declaró la estrella lusa, quien recibió el martes el premio Quinas de Ouro al máximo goleador en selecciones otorgada por la Federación Portuguesa (FPF).



"Quiero estar presente en el Mundial (2022) y en la Eurocopa (2024) (...). Me siento muy motivado. Mi ambición es grande", añadió el cinco veces Balón de Oro, que sigue considerado como el pilar de la Seleçao con vistas al Mundial de Catar (20 de noviembre-18 de diciembre).



El capitán portugués cuenta con 189 internacionalidades y el récord de goles con una selección con 117 goles. Si se confirma su presencia en la Copa del Mundo, jugaría su 10º gran torneo internacional.



De vuelta al Manchester United en 2021, Cristiano Ronaldo ha tenido un inicio de temporada 2022-23 complicado, tras las especulaciones sobre eventual salida del club, debido a que el United no juega la Champions.