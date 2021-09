Cristiano Ronaldo, cerca de batir récord de goles en selecciones, apunta a Catar 2022

A por el gol 110: decidido a entrar aún más en la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo tiene la oportunidad de batir el miércoles por la noche, frente a Irlanda, el récord de goles en selecciones que comparte con el iraní Ali Daei y de paso acercar a Portugal al Mundial-2022 de Catar.



La superestrella portuguesa dejó el viernes la Juventus de Turín para regresar al Manchester United donde empezó a escribir su leyenda entre 2003 y 2009. Ahora está cerca de añadir un nuevo éxito a su carrera.



Con 109 dianas en 179 partidos internacionales, 'CR7' debe marcar una vez para adelantar a Ali Daei y alzarse como el máximo goleador histórico en selecciones.



A los 36 años, Ronaldo ya tiene los récords de máximo goleador de la historia de la Liga de Campeones (134), del Real Madrid (450), de la Eurocopa desde este verano (14) y de las selecciones europeas, cuando adelantó al húngaro Ferenc Puskas (84) durante el Mundial-2018 de Rusia.



"Ronaldo merece este récord"

El propio Daei no se hace ilusiones en cuanto a la supervivencia de su récord, que muchos pensaban que sería imbatible.



El 'Shahriar' (el 'rey' en persa), de 52 años y retirado desde 2007, homenajeó al capitán luso cuando igualó sus 109 tantos con el doblete marcado a Francia (2-2) durante la Eurocopa-2020.



"Felicitaciones a Cristiano, que ahora está a un gol de romper el récord internacional de goles (...). Me honra que este hito pertenezca pronto a Ronaldo", escribió el exjugador del Bayern de Múnich en su perfil de Instagram.



"Creo que Ronaldo merece este récord. El hecho de que pueda alcanzarme es también un récord para mí", había declarado al diario deportivo español As unos días antes del partido.



Si no lo consigue contra Irlanda, el ganador de cinco Balones de Oro podría batir el récord en un amistoso contra Catar el sábado o ante Azerbaiyán el 7 de septiembre en un partido de la fase de clasificación.



Último Mundial

Y si disputa al menos dos de esos tres encuentros, el portugués que empezó su carrera internacional en agosto de 2003 superará los 180 partidos internacionales del español Sergio Ramos, no convocado con la 'Roja', para convertirse en el futbolista con más internacionalidades de las selecciones europeas.



Después de tres jornadas en la fase de clasificación, Portugal es líder de la llave A con 7 puntos, los mismos que Serbia, pero los hombres de Fernando Santos tienen una mejor diferencia de goles.



La 'Seleçao' venció 1-0 a Azerbaiyán, empató 2-2 con Serbia y derrotó 3-1 a Luxemburgo, así que deberán elevar su nivel de juego si quieren acomodarse en el liderato de su llave.



No hay duda de que Cristiano Ronaldo, goleador ante Luxemburgo, querrá ayudar a su país a clasificarse para el Mundial de Catar (21 noviembre-18 diciembre), que debería ser, según él mismo, su último.



El futbolista, que cumplirá pronto 38 años, tendría la oportunidad de entrar en el selecto club de los jugadores que han participado en cinco Mundiales, como el italiano Gianluigi Buffon y el alemán Lothar Matthäus.



Esa será la última chance del luso de ganar esta competición, el único gran torneo que falta en su imponente palmarés.