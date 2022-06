Cristiano, Messi y Benzema, a la caza del último trofeo que les falta en su carrera deportiva

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema... Lo han ganado todo en el fútbol de clubes, pero a estos ilustres 'veteranos' les falta el trofeo más codiciado, el del Mundial, que buscarán con sensación de estar ante una última oportunidad en la cita de Catar (21 noviembre-18 diciembre).



Entre Messi y Cristiano acumulan doce Balones de Oro y nueve Ligas de Campeones europeas. Desde hace quince años han dejado apenas unas migajas al resto de grandes figuras en su pulso legendario por ser el mejor del mundo, pero ninguno sabe lo que es ganar el Mundial, con Argentina o Portugal.



Messi lo tuvo cerca en 2014, cuando Argentina llegó a la final y perdió en el duelo decisivo en Maracaná ante Alemania (1-0 en la prórroga).



La 'Pulga' cumplirá en junio 35 años y Catar-2022 se presenta como su última ocasión para coronarse en un Mundial, avalado por el éxito logrado por la Albiceleste el año pasado en la Copa América.



Ese título, el primero para Argentina desde 1993, reforzó el liderazgo y la confianza de Messi, aunque su año en el París Saint-Germain invita a la cautela.



En su primera temporada en la Ligue 1 francesa, a falta de una jornada, Messi firmó 6 tantos y dio 13 asistencias en el campeonato galo, lo que le aleja de sus estadísticas de las mejores épocas en el Barcelona.



Levantar el trofeo en Catar coronaría de la mejor manera una carrera que le pone en el Olimpo de los futbolistas más míticos de la historia.



Cristiano Ronaldo, a sus 37 años, también parece cerca del epílogo de su carrera, aunque él se resiste a hablar de retirada.



"Me hacen la misma pregunta. El único que va a decidirlo soy yo, nadie más", respondió el jugador portugués en marzo.



'CR7' ha tenido una temporada de altos vuelos en el plano individual, con 18 tantos en la Premier League, pero su club, el Manchester United, ha decepcionado.



El astro luso ha prometido impulsar al United en la campaña 2022-2023, en la que llegará un nuevo entrenador, Erik Ten Hag.



Lewandowski y Suárez, sobrada experiencia

El portugués tendrá en su grupo del Mundial-2022 duelos ante jugadores a los que conoce bien: la Corea del Sur de Son Heung-min (30 años el 8 de julio) y el Uruguay de Luis Suárez (35 años).



Ese último, que se despide este mayo del Atlético de Madrid, estaría planteándose el futuro de su carrera y el rumbo a seguir.



Su nombre debería ser protagonista en el próximo mercado, que entre los delanteros se presenta apasionante, especialmente con los casos del francés Kylian Mbappé (París Saint-Germain) y del polaco Robert Lewandowski (Bayern Múnich), que podrían cambiar de aires.



Lewandowski, que el 21 de agosto cumplirá 34 años, querría un nuevo reto tras ocho años exitosos en el Bayern. En la fase de grupos del Mundial, su selección polaca será uno de los rivales de la Argentina de Messi.



El francés Karim Benzema (35 años el 19 de diciembre), el alemán Manuel Neuer (36 años), el croata Luka Modric (37 años el 9 de septiembre) o el belga Kevin De Bruyne (31 años el 28 de junio) también tienen opciones de coronarse en el Mundial por el potencial de sus selecciones.



"No hay edad límite para mí", avisó Neuer, arquero del Bayern y ya campeón mundial con Alemania en 2014.



Benzema está firmando una temporada excepcional con el Real Madrid, hasta el punto de ser favorito para el próximo Balón de Oro. Ha ganado la Liga española, siendo el líder ofensivo de su equipo, y su club jugará el 28 de mayo la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.



Pero Benzema tiene, ante todo, una cuenta pendiente. Sus problemas judiciales le apartaron de la selección francesa durante seis años y no formó parte del título de los 'Bleus' en el Mundial-2018.



"El Mundial es el máximo trofeo", afirmó en la televisión francesa en enero.



Todos ellos, curtidos en mil batallas, buscarán la victoria definitiva en Catar.