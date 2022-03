Cristiano, contundente: lo que dijo previo al duelo por el cupo al Mundial entre Portugal y Macedonia

La final de la repesca para el Mundial contra Macedonia del Norte es un "asunto de vida o muerte", dijo Cristiano Ronaldo antes del partido.



La estrella del Manchester United espera clasificarse a su quinto Mundial con Portugal, y tener otra oportunidad para levantar el trofeo por primera vez a sus 37 años.



El campeón del partido en Oporto logrará una plaza en la fase final del Mundial a finales de año en Catar.



"El equipo tiene confianza, siento que todos los jugadores están listos", contó Ronaldo en rueda de prensa el lunes.



"Para nosotros este partido es un asunto de vida o muerte, somos conscientes de su importancia y aprovecho esta oportunidad para pedir a los aficionados su increíble apoyo mañana", añadió.



Portugal seguramente habría esperado enfrentarse a Italia en la final de la repesca, pero el vigente campeón de Europa cayó sorprendentemente en casa contra Macedonia del Norte la semana pasada.



Los macedonios también lograron una sorprendente victoria en Alemania en la fase de grupos de la clasificación al Mundial.



"Jugamos contra Macedonia del Norte y por supuesto la gente cree que será un oponente fácil", admitió Ronaldo. "Desde mi punto de vista, será un partido muy duro porque si los macedonios están aquí, es porque se lo merecen".



"Macedonia del Norte es un equipo muy organizado, pero si Portugal está a su mejor nivel, puede ganar a cualquier equipo en el mundo", concluyó el portugués.



Ronaldo, el mayor goleador de la historia del fútbol internacional, tendrá 41 años para cuando se celebre el Mundial-2026 en Estados Unidos, México y Canadá.



Pero el atacante del Manchester United no dijo si Catar sería su última oportunidad para jugar en el evento futbolístico.



"El único que decidirá mi futuro seré yo", dijo. "Si quiero jugar más, jugaré, si no quiero, no jugaré. Punto", sentenció.



El entrenador de Portugal Fernando Santos insinuó previamente que dejaría su puesto si su equipo no lograba clasificar al Mundial por primera vez desde 1998.



"Si pensamos que teóricamente los macedonios son más débiles, estamos en la pista equivocada, es el peor escenario posible", dijo el entrenador de 67 años, que lleva en su puesto desde 2014 y que llevó al equipo al título de Eurocopa en 2016.



"Tenemos que enfrentarnos a Macedonia del Norte como lo habríamos hecho contra Italia", añadió.