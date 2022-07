Copa América Femenina: Ecuador y Paraguay, en busca de pisarle los talones a Colombia 

Paraguay y Ecuador, con tres puntos en el Grupo A, irán tras los pasos de la líder y anfitriona Colombia, que con seis unidades descansará el jueves en la tercera fecha de la Copa América Femenina.



Las paraguayas se medirán con Bolivia, que ha perdido en sus dos partidos, desde las 4:00 p.m en la ciudad de Cali en el estadio Pascual Guerrero.



Tres horas más tarde (7:00 p.m), las ecuatorianas enfrentarán a Chile, aún sin puntos en el Sanfernandino.



De conseguir el triunfo en sus respectivos partidos, Paraguay y Ecuador alcanzarían en la tabla a Colombia, que mirará la jornada con la tranquilidad de encabezar el Grupo A.



Además de los tres cupos directos a la Copa del Mundo de 2023, la Copa América Femenina otorga boletos para una repesca al cuarto y quinto clasificados.



Los dos finalistas obtienen un boleto para los Juegos Olímpicos de París-2024.



Sin subestimar

Tras derrotar 3-2 a Chile, Paraguay enfrentará a una débil Bolivia que ha encajado nueve goles en la Copa y apenas uno a favor.



Pero la inferioridad de las bolivianas no apacigua al DT paraguayo Marcello Frigério, que pidió en rueda de prensa no "subestimar a ningún adversario".



"Estamos conscientes que tenemos aún un camino muy difícil", añadió el entrenador tras el último duelo, en el que se dijo complacido por el orden y sacrificio del equipo.



"Paraguay no se rinde. Rescato la unidad del equipo, la garra y el sacrificio hasta el final, eso nos va llevar muy lejos", declaró por su parte la mediocampista Dulce Quintana.



Jessica Martínez, con dos goles en la competencia, y Rebeca Fernández, autora de uno de los tantos contra Chile, serán las encargadas de guiar a las guaraníes en tierra cafetera.



"Pies en el suelo"

Ecuador buscará sacudirse del dominio de Chile en 2022 durante la competencia más importante del año.



En febrero, ambas selecciones tuvieron dos encuentros amistosos con resultados positivos para las australes: 3-1 y 2-1.



En la Copa América "ya tenemos algunas estrategias bastantes diferentes" para revertir la tendencia, anticipó la brasileña Emily Lima, entrenadora de Ecuador, en Telepacífico.



Con la goleada 6-1 a Bolivia en la primera fecha, la tricolor se metió en el abanico de las favoritas para pasar a las semifinales del torneo.



Pero lejos de creerse superior, Lima advierte sobre la dificultad de enfrentar a Chile, que cuenta con la portera Christiane Endle, considerada por la FIFA como la mejor del mundo.



"Tenemos que puntuar, esto está muy claro para todos nosotros, la importancia de puntuar en este partido", dijo.



La delantera Nayely Bolaños liderará la ofensiva ecuatoriana para derrumbar el arco de Endler.



"Tenemos que tener los pies en el suelo, hay mucha competencia aún hacia adelante", sentenció Lima.