¡Contundente!: Lionel Scaloni habló sobre el estado actual de Messi en la Selección

El astro argentino Lionel Messi atraviesa por un gran momento con la Selección, hasta el punto en el que el DT. Lionel Scaloni aseguró que "rinde más en Argentina por el equipo que lo rodea", fue lo que dijo antes del partido con Perú por la clasificatoria al Mundial de Catar-2022.



"Al final el equipo es el que saca la situación adelante y que hace que él (Messi) sea todavía mejor. Él se siente cómodo con los compañeros y eso lo hace aún mejor", dijo el seleccionador el miércoles, en rueda de prensa virtual.



El delantero suma 80 goles en la albiceleste y asistencias por doquier que marcan el ritmo del conjunto.



Los dirigidos por Scaloni, jugarán el jueves con Perú en el estadio Monumental de Buenos Aires, por la fecha 12 de la eliminatoria. Argentina (22 puntos) es escolta del líder Brasil (28), y Perú (11) está séptimo, en una serie que clasifica directo a los cuatro primeros y para una repesca al quinto.



"Sin el equipo, el rendimiento suyo (de Messi) no se vería tan reflejado. Hoy estamos bien como grupo, como equipo, y eso es lo que vemos", dijo Scaloni.



Los argentinos vienen de empatar con Paraguay 0-0 y golear a Uruguay 3-0, en tanto que los peruanos le ganaron a Chile 2-0 y perdieron 1-0 con Bolivia, en el contexto de la triple fecha.



El entrenador dijo que todavía no está en condiciones de confirmar la alineación.



Consultado sobre el suspendido partido con Brasil en Sao Paulo por la insólita invasión de cancha de inspectores sanitarios anticovid-19, respondió que "habrá que esperar si se juega o no, pero está clarísimo que somos los damnificados".



Al elogiar a los jugadores, dijo que "son la representación de la gente en la cancha y habrá partidos que se jueguen mejor o peor, pero la dinámica está marcada".



"Perú es un equipo bastante claro. Juega bien, tiene jugadores de buen pie. La posesión puede estar disputada. No es un equipo acostumbrado a meterse atrás. Es un partido difícil", reflexionó.