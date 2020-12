¡Contra las cuerdas! Esto dijo Zidane y el riesgo de que Real Madrid quede eliminado en Champions

Juan Carlos Pamo

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este martes que no piensa en otra cosa que ganar al Borussia Monchengladbach y pasar a octavos de la Champions, evitando hablar sobre una eventual destitución en caso de derrota.



"Sabemos la situación en que estamos, queremos sumar los tres puntos y acabar esta ronda como primeros (de grupo), tenemos solo eso en nuestra cabeza", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al encuentro del miércoles.



"Es un partido de Champions y lo que queremos hacer es pasar, no contemplo otra cosa, y los jugadores piensan igual", añadió el técnico merengue, al ser preguntado por la posibilidad de caer a la Europa League o, incluso, quedar eliminados.



El equipo blanco necesita ganar el miércoles al 'Gladbach' para meterse en los octavos de final de la Champions.



"Es una gran oportunidad para nosotros de mostrar lo que somos como equipo", insistió Zidane, que abogó por "hacer las cosas como equipo, sabiendo que cuando estamos juntos, defendiendo todos juntos y concedemos poco al rival, sabemos que (después) con el balón también podemos hacer las cosas bien".



El técnico del Real Madrid volvió a reiterar que no piensa en dimitir, y preguntado por si entendería una posible destitución en caso de no clasificarse, Zidane aseguró que "el club hará lo que tenga que hacer".



"No estoy pensando en eso, estoy pensando en el partido y hacerlo bien con mis jugadores, luego el club hará lo que tenga que hacer, como siempre", aseguró Zidane, cuyo equipo parece sacar lo mejor de sí cuando está bajo presión.



"Estamos acostumbrados a jugar bajo presión, donde tienes que hacer el máximo", aseguró Zidane, insistiendo en que "sabemos lo que nos jugamos".



"Es un partido para demostrar nuestra capacidad como equipo y estoy convencido de que mañana vamos a hacer un buen partido", concluyó.