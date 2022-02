Con Neymar y sin Ramos PSG enfrentará al Real Madrid en los octavos de Champions League

La superestrella brasileña del París SG Neymar, que no juega desde finales de noviembre debido a un esguince de tobillo izquierdo, está disponible para la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid el martes, confirmó este lunes el club parisino.



Así pues sólo figura un jugador del PSG en la lista de lesionados comunicada por el club: el defensor central español Sergio Ramos, antiguo capitán del club blanco, que padece una lesión en el gemelo.



El viernes, después de la victoria contra el Rennes en Liga (1-0), el técnico parisino Mauricio Pochettino se había mostrado optimista en cuanto a las opciones de contar con 'Ney'.



"La evolución de Neymar es muy buena. Espero que esté en el grupo, es un jugador importante para nosotros", había declarado el argentino.



El regreso del N.10, aunque podría no ser titular el martes ante su falta de ritmo, constituye una buena noticia para 'Poche', que recupera a uno de los hombres con mayor calidad y más decisivos de su elenco.



Lesionado ante el Saint-Etienne el 28 de noviembre, Neymar (30 años) volvió a realizar carrera continua el 26 de enero. Este lunes participó en los quince minutos de entrenamiento colectivo abierto a los medios.



Debido a las diferentes lesiones, Neymar se perdió cinco de los ocho últimos partidos de octavos de final de su equipo.



El que no estará de momento ante sus antiguos compañeros es Sergio Ramos, después de que el PSG anunciase a finales de enero que se había lesionado de nuevo en el gemelo.



Ramos, de 35 años, arrastra problemas en el gemelo desde hace meses, y apenas ha jugado un puñado de minutos esta temporada.



El PSG no precisó la fecha de regreso para el excentral del Real Madrid. "Se analizará su evolución durante la semana", indicó el club de la capital francesa.