Con goles de Benzema y Mbappé, Francia cierra con victoria su clasificación mundialista

La selección francesa, vigente campeones del mundo y clasificada ya para Catar-2022, cerró su fase de clasificación mundialista con una victoria por 2-0 en Finlandia, con goles en la segunda parte de Karim Benzema y Kylian Mbappé.



Este resultado provoca, además, que Finlandia se quede sin la segunda plaza de grupo que da acceso a jugar la repesca, ya que fue superada por Ucrania, que se impuso por 2-0 en Bosnia.



"Queríamos acabar bien este partido, respetando al rival y así lo hemos hecho con esta victoria", se felicitó Benzema.



"Con el equipo que tenemos, debemos mentalizarnos para prepararnos bien y tratar de lograr el objetivo, que no es otro que la Copa del Mundo, por supuesto", añadió ambicioso.



Con el boleto a Catar ya en el bolsillo, Didier Deschamps decidió sacar un once inicial con varios titulares habituales (Lloris, Griezmann y Mbappé) y algunas destacadas ausencias (Kanté, Benzema, Pavard y los hermanos Hernandez) frente a un rival que sí se jugaba ir a la repesca.



En la primera parte apenas se vio juego vistoso y pocas fueron las ocasiones de gol, salvo una en cada área, la primera un disparo de Moussa Diaby que atajó el portero finlandés (6) y la otra fue un potente tiro de Teemo Pukki que no logró sorprender a Lloris (30).



El partido cambió por completo a la hora de juego, cuando Benzema saltó a la cancha y los Bleus destaparon el tarro de las esencias.



Una combinación entre el delantero del Real Madrid y Mbappé, con pase de taco incluido, acabó con el disparo a la red de Benzema (66).

- Ucrania a la repesca -

Y 10 minutos más tarde, el astro del París SG sentenció con un gol marca de la casa: carrera por banda izquierda y disparo desde el pico el área ajustado al palo, lejos del alcance de Lukas Hradecky (76).



Eso coincidió, además, con los tantos de Oleksandr Zinchenko (59) y Artem Dovbyk (79) en Bosnia y que daban a Ucrania la posibilidad de jugar la repesca, en detrimento de los finlandeses, que ya fueron incapaces de reaccionar.



"Acabamos de manera positiva un año muy bueno para nosotros", destacó el seleccionador francés Didier Deschamps, en referencia al triunfo de los Bleus en la Liga de Naciones, pese a que en la Eurocopa no pasaron de los octavos de final, eliminados en los penales por Suiza.



"Si eliminamos aquellos 10 minutos fatales (contra Suiza), en términos de calidad, de motivación, de mental, hemos demostrado que seguimos siendo competitivos", añadió el técnico, que aún no piensa en el Mundial. "Aún está lejos, queda un año para prepararse".