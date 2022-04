Con Chelsea goleado, la Premier League es cosa de dos: Manchester City y Liverpool

Con ocho partidos para acabar el campeonato, la lucha por el título en la Premier League es cosa de dos, Manchester City y Liverpool, que ganaron sus partidos este sábado, mientras que el Chelsea queda definitivamente descolgado tras ser goleado en casa por el Brentford.



Los 'Reds' comenzaron la jornada derrotando 2-0 al Watford (18º) y colocándose líderes de manera provisional, pero el Manchester City no falló ante el Burnley (2-0) y recuperó la primera plaza, con un punto de ventaja sobre el Liverpool, con ocho encuentros por disputar para ambos equipos.



El Chelsea, que apuraba su última oportunidad de mantenerse en la pelea por el título, fue goleado en Stamford Bridge por un Brentford (14º) liderado por el danés Christian Eriksen, autor de uno de los goles, y queda ya a 14 puntos del City, aunque con un partido menos.



Al Liverpool le costó derrotar a un Watford (18º), con goles del portugués Diogo Jota (22) y la sentencia por parte del brasileño Fabinho de penal (89), un resultado positivo para unos 'Reds' que el martes jugarán la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra le Benfica y dentro de una semana se jugará en el Etihad contra le City media liga.

- Duelo decisivo en una semana -

"Dos grandes meses por delante. Esta semana puede decidir bastante sobre cómo será el final. Los chicos crearon una gran base de juego y ahora debemos usarla", señaló el técnico del Liverpool, Jurgen Klopp.



El partido pudo cambiar de rumbo en medio del primer período, cuando el centrocampista eslovaco del Watford, Juraj Kucka, tras haber recuperado un balón, perdió su mano a mano con el portero brasileño del Liverpool, Alisson Becker (22).



Apenas 34 segundos después, en la otra portería, el portugués Diogo Jota se adelantó de cabeza al guardameta Ben Foster para cortar el centro de Joe Gomez, colocado a la derecha para paliar la ausencia de Trent Alexander-Arnold, y abrió el marcador (1-0, 22).



Kucka fue el héroe desgraciado para Liverpool, ya que provocó, al final del partido, el penalti del 2-0, transformado por el brasileño Fabinho, por una falta a Diogo Jota tras un córner (89).



Con esta victoria, el equipo de Pep Guardiola estaba obligado a ganar para llegar con ventaja al vital duelo de dentro de ocho días y el City no falló en Burnley (19º), sentenciando el partido en menos de media hora con los goles del belga Kevin de Bruyne (5) y del alemán Ilkay Gündogan (25).



La superioridad 'Citizen' fue absoluta, dejando a su rival en menos del 25% de posesión de la pelota y apenas tres disparos a puerta.



"Vinimos aquí a ganar el partido y eso es lo que hemos hecho", destacó Guardiola, que recordó que "nunca sabes qué puede pasar tras una pausa internacional".



Todo lo contrario que el Chelsea, que antes de enfrentarse al Real Madrid el miércoles en la ida de los cuartos de la 'Champions' perdió estrepitosamente frente a un Brentford que casi asegura la permanencia.



Si bien en la primera parte el Brentford ya fue superior, el marcador no se movió e incluso el central alemán Antonio Rüdiger adelantó a los 'Blues' nada más iniciarse el segundo periodo (47), pero Vitaly Janelt empató para los visitantes y a partir de ese momento, el equipo de Thomas Tuchel se vino abajo incomprensiblemente.

- Eriksen, pesadilla para los 'Blues' -

Los vigentes campeones de Europa encajaron otros tres goles, anotados por Eriksen (54), otro de Janelt (61) y el último de Yoanne Wissa (87).



"Nadie lo ha visto venir, especialmente después de colocarnos por delante", admitió tras el partido Tuchel. "Pero hemos dejado de defender, no fuimos suficientemente conscientes del peligro, descuidamos la defensa y nos castigaron", añadió el germano.



La jornada sabatina finalizó con el empate del Leicester (10º) en Old Trafford ante un Manchester United (6º) que se sigue alejando del Top 4 y por lo tanto tiene cada vez más compllicado jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.



Un empate y gracias, ya que el brasileño Fred (66) igualó el tanto inicial del nigeriano Kelechi Iheanacho (63) para el Leicester.



Con este resultado, el United se queda en la 6ª plaza, empatado con el Tottenham (que tiene un partido menos) y a 3 del Arsenal (que tiene dos encuentros pendientes).



En los otros partidos disputados este sábado, el Wolverhampton (7º) se impuso por 2-1 al Aston Villa (9º), mientras que el Leeds (16º) y el Brighton (13º) no pasaron de sendos empates en casa ante Southampton (11º) y Norwich (20º).