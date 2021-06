¿Cómo vencer a Argentina? La Selección Colombia alista el duelo ante Messi y su corte

Juan Carlos Pamo

Con la misión de cortar una racha de 14 años —y cinco partidos— sin derrotar a Argentina por Eliminatorias, saltará a la cancha este martes la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, que precisa sumar para seguir prendido a la zona de clasificación en la jornada que marcará el cierre del primer tercio de competencia.



La victoria ante Perú llenó de tranquilidad las toldas tricolores después de las dos dolorosas derrotas ante Uruguay y Ecuador, pero era la obligación ante los incas, hoy últimos de la tabla.



La albiceleste de Lionel Messi presupone un mayor reto, respaldado por la actualidad —segundos en la tabla con once puntos— y por su historial en Barranquilla, en donde ganaron en sus dos más recientes visitas —la última de ellas sin el astro del Barcelona—.



No obstante el historial altamente favorable para los gauchos, poco valdrán esos números cuando ruede el balón desde las 6:00 p.m. en la ‘Arenosa’. El tema horario (habitualmente 3:30 p.m.) esta vez no incidirá.



¿Cómo debe afrontar Colombia el encuentro ante Argentina? El País conoció opiniones de varios analistas.

Víctor Romero, periodista de Espn, cree que Colombia debe jugar con los mismos once que le permitieron golear en la capital peruana. “Siento que las piezas se pueden adecuar a lo que pretenda Scaloni”, señaló.



Romero sí implementaría cambios en la postura del equipo. “Sí sería más incisivo con Luis Díaz por la banda izquierda y con Juan Guillermo Cuadrado y Stefan Medina, por la derecha. Utilizaría los mismos protagonistas, pero con un poco más de profundidad y con mayor intervención, porque contra Perú se tuvo la pelota a veces de manera excesiva, incluso sin generar mucho peligro en el primer tiempo”, añadió.



Para él, la clave para anular a Argentina pasará por controlar la gestación de juego de hombres como Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, quienes surten a los costados a Lucas Ocampos, Ángel Di María y Messi, quien juega con libertad.



“Si Colombia logra neutralizar esa gestación de juego, puede triunfar. De ahí la importancia de jugadores como Gustavo Cuéllar y el mismo Mateus Uribe”, concluyó.



Por su parte, Paula Daza, periodista de RCN, sí incluiría a Wílmar Barrios para fortalecer la marca en la mitad de cancha. “Argentina tiene hombres de mucha calidad como Messi, Di María y Lautaro Martínez. Si ellos logran asociarse, nos harán mucho daño”.



Para Daza, las claves del partido pasarán por la contundencia. “Equipos de esa categoría no te perdonan, así que deberemos tener muchísima paciencia para elaborar y mucho orden para defender. Que en la construcción seamos capaces de mantener el balón y terminar las jugadas”, zanja.



En eso coincide el periodista de Caracol Radio Juan Felipe Cadavid. “Son partidos de máxima concentración y máximo aprovechamiento, porque generalmente contra ellos no se nos presentan tantas chances como ante otros rivales. Hay que evitar descuidos, porque no es lo mismo descuidar a un jugador peruano que a Messi”.



Cadavid expresa que mantendría una base, debido al buen rendimiento en el juego ante los de Scaloni.



“Con la tranquilidad de los tres puntos, tampoco hay que correr muchos riesgos por el triunfo. Yo mantendría ese mismo equilibrio y trabajo colectivo”, concluye.

Cómo lo ven desde Argentina

El periodista deportivo argentino Ramiro Davis dice que su seleccionado precisa varios cambios si quiere llevarse los tres puntos del Metropolitano.



“Lo primero que tiene que hacer Argentina es jugar con un lateral derecho que sea lateral derecho, porque Juan Foyth no lo es. De Paul tiene que jugar mucho más adelantado porque ahí es donde él lastima; no en vano, en Italia es uno de los volantes que más goles y asistencias produce”, acota.



Precisamente la falta de profundidad de Foyth, originalmente defensor central, fue uno de los problemas que impidieron que Argentina destrabara el juego ante Chile.



Sobre De Paul, quien se destaca en el Udinese de Italia, explica que “a él se lo convoca por la posición que ocupa en el club. En la Selección no rinde de esa manera porque está obligado a trasladar más la pelota. El fútbol pasa por los mediocampistas y si no tenés eso aceitado, no vas a destrabar partidos”.



Por último, sentenció que las opciones de Colombia podrán estar por las transiciones en la izquierda, donde Nicolás Tagliafico, el lateral que más se proyecta, no tiene respaldo. Ahí podrán hacer daño Juan Guillermo Cuadrado y Stefan Medina.

En detalle

Cinco veces se enfrentaron Colombia y Argentina por Eliminatorias en Barranquilla, con saldo de una victoria local, tres visitantes y un empate.



La única victoria de la Tricolor en la capital del Atlántico fue rumbo a Estados Unidos 1994 (2-1). Por Colombia marcaron Iván René Valenciano y Adolfo el ‘Tren’ Valencia. Por Argentina marcó Ramón Medina Bello.



El último triunfo como local fue en Bogotá: 2-1 rumbo a Suráfirca 2010.