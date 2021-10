Armada de un portero infranqueable, Colombia arañó un insospechado empate ante Brasil, el líder invicto y el rival más difícil en el premundial suramericano. Beneficiada también por los resultados de los duelos paralelos apuntará a desbancar a Ecuador de los puestos directos a Catar-2022.



Fue un empate "meritorio", como calificó el entrenador cafetero, Reinaldo Rueda, ante un Goliat jamás derrotado por Colombia en un clasificatorio mundialista y que cabalgaba a sus anchas en la región.



El 0-0 en Barranquilla rompió para Brasil un récord de nueve victorias consecutivas en las eliminatorias a Catar-2022 y aunque tuvo más arquero que juego, el punto es "muy positivo", celebró Rueda en conferencia de prensa.



Los cafeteros consiguieron un punto diferencial sobre sus competidores en la senda hacia Catar. "Les hemos arrebatado un punto que nos beneficia bastante", concedió el mediocampista Jéfferson Lerma.



Colombia apuesta a salir del purgatorio de la quinta posición, que da cupo al repechaje contra un equipo de otro continente. Con 15 puntos, enfrentará ahora a Ecuador (16) en casa, el tercero de la tabla que dejó tambaleando su cupo directo al Mundial luego de caer ante Venezuela por 2-1.

- Mucho portero, poco juego -

Desde finales de 2017, cuando Brasil igualó 0-0 contra Bolivia en La Paz, la 'Seleçao' no concedía siquiera un empate por eliminatorias. Desde entonces tampoco se marchaba de un partido sin anotar al menos un gol.



En ese clasificatorio a Rusia-2018, Colombia también cortó una racha de nueve victorias al hilo de los brasileños que allanó la posterior clasificación.



Aquel 1-1 fue clave para aventajar a Perú y Paraguay, que quedaron debajo en la tabla por apenas un punto.



Entonces el salvador fue el delantero Falcao García, que clavó un cabezazo para sellar la igualdad. Esta vez, el 'Tigre' se fue sin anotar. La selección extraña un atacante que mande el balón al fondo de la red.



"Colombia se quedó con muy pocos argumentos de ataque", comentó el exinternacional Jorge 'Patrón' Bermúdez en el canal ESPN. La deuda de Rueda está en la delantera, que no ha marcado en esta fecha eliminatoria.



"Quizá por ahí nos faltó un poco de mayor agresividad", reconoció el DT, aunque respiró aliviado de no encajar goles de los brasileños gracias a su portero David Ospina.



El guardameta del Nápoles se convirtió por segundo partido consecutivo, tras el jueves pasado frente a Uruguay, en un atajador impenetrable y frustró las opciones más claras de Neymar, Raphinha y Antony. Algunos lo apodan ahora "San David".

- Suerte -

Los resultados de los rivales directos en la tabla también le sonrieron a Colombia. La colera Venezuela derrotó sorpresivamente 2-1 a Ecuador, que visitará el estadio Metropolitano el jueves para defender la tercera posición.



Quien gane cerrará la triple fecha eliminatoria ocupando una de las cuatro casillas que dan cupo directo al Mundial. "Es el partido para ir adelante y jugar", enfatizó Bermúdez.



Uruguay, cuarta con 16 unidades, encajó una goleada 3-0 en el Clásico del Río de La Plata ante Argentina y ahora visitará a Brasil.



Paraguay (12) y Perú (11), los más cercanos perseguidores de Colombia, también perdieron ante Chile (10) y Bolivia (9) respectivamente.



"Se han dado unos resultados que nos favorecen, sabemos que este punto (contra Brasil) va a tener mucho más valor si ganamos ante Ecuador", concluyó Lerma.