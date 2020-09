Colo Colo venció a Peñarol en el reinicio de la Copa Libertadores tras seis meses

Daniel Molina Durango

El Colo Colo evitó un desastre y dio vuelta un complejo partido para vencer 2-1 a Peñarol de local en Santiago por el grupo C de la Copa Libertadores de 2020, que se reanudó este martes tras seis meses de suspensión a causa de la pandemia del coronavirus.



Peñarol inauguró el marcador mediante el juvenil de 18 años Facundo Pellistri a los 40 minutos, pero Colo Colo dio vuelta el pleito mediante Gabriel Suazo a los 51 y el veterano delantero Esteban Paredes, de 40 años, de penal a los 62.



Con la victoria, Colo Colo quedó al frente de la llave con seis puntos junto al Athlético Paranaense que también este martes venció de visita 3-2 en Cochabamba a Jorge Wilstermann. Peñarol y el elenco boliviano quedan con tres unidades cada uno.



La cuarta fecha del Grupo C se reanudará el miércoles de la próxima semana cuando Athlético Paranaense reciba a Colo Colo, mientras que un día después Wilstermann será local contra Peñarol.

Tras seis meses de suspensión por la pandemia, la Libertadores se reanudó en el Monumental de Santiago que recibió el partido sin público, pero con los gritos de la hinchada de Colo Colo que se escucharon por los parlantes del estadio.



Tanto Colo Colo como Peñarol arribaron al estadio bajo estrictas medidas sanitarias. El plantel uruguayo llegó el lunes a Santiago, se instaló en un hotel frente al aeropuerto y se realizó exámenes PCR (hisopado), y tras el juego volvía inmediatamente a Uruguay en vuelo chárter.

Peñarol al frente

Sin un referente en el mediocampo, Colo Colo no encontró conexión para hilar jugadas de peligro en los primeros 20 minutos de juego. Se notó la falta de Leonardo Valencia, el volante creativo del plantel chileno que fue relegado a la banca envuelto en un escándalo tras ser acusado por su expareja de violencia intrafamiliar.



En frente, Peñarol entendió que podía avanzar por el campo casi sin resistencia y se adueñó del control del juego, pero no pudo marcar pese a disponer de un par de ocasiones que no resolvió de buena manera. Colo Colo tuvo su única chance en la primera parte con un cabezazo del central argentino Juan Insaurralde que se fue a centímetros del arco 'carbonero'.



Cuando ya acababa el primer tiempo, Peñarol aprovechó un espacio en la defensa chilena para avanzar por la derecha y tras una serie de rebotes y dos tapadas excepcionales del portero Cortés, el joven extremo Facundo Pellistri empujó el balón a las redes para marcar el primer gol del duelo.

Colo Colo despierta

En la segunda parte ingresó el volante Leonardo Valencia y Colo Colo cambió. En apenas cinco minutos, los chilenos lograron el empate tras una gran serie de toques que dejaron sólo en el área a Gabriel Suazo quien marcó con potente tiro dejando sin opciones al portero Kevin Dawson.



Colo Colo siguió apretando y tras un penal sobre el delantero Marcos Bolados, el veterano goleador Esteban Paredes se encargó de ejecutar y marcar el segundo tanto.



Paredes se convirtió en uno de los cinco jugadores con más de 40 años que han marcado en la historia de la Copa Libertadores, en una lista que también comparte el mítico portero del Sao Paulo brasileño Rogerio Ceni.



Peñarol que había relajado su presión sobre Colo Colo en la segunda etapa, salió a buscar el empate, pero finalmente pagó caro no sostener el juego del primer tiempo y sufrió una derrota que lo compromete de cara al futuro.