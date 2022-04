City vs Madrid: el primer choque estelar de la semifinal de la Champions League

El Real Madrid visita el martes al Manchester City (19h00 GMT) en la ida de las semifinales de Champions, en un duelo en el que los blancos aspiran a encarrilar la eliminatoria en el Etihad Stadium mientras acarician la Liga en casa.



'Merengues' y 'Citizens' vuelven a enfrentarse por una plaza en la final del máximo torneo continental, después de su duelo en 2016.



En aquella ocasión, el Real Madrid superó al City y acabó ganando la final frente al Atlético en San Siro para la levantar la primera de las tres 'Orejonas' consecutivas que ganaría con Zinedine Zidane.



Actual rey de Europa con trece trofeos, el equipo blanco busca seguir haciendo historia en el torneo, al igual que el City, que aspira a alzar su primera Copa de Europa.



Tras perder en la final el pasado año frente al Chelsea, el equipo inglés espera volver a meterse en otra para tratar de alcanzar un trofeo que se le resiste, al igual que a su técnico Pep Guardiola.



El catalán, ganador de dos 'Orejonas' con el Barça, no ha vuelto a levantar ese trofeo desde que abandonó el conjunto azulgrana en 2013.



El martes en el Etihad Stadium, Real Madrid y City buscarán otra vez dar el primer paso hacia la ansiada final de Champions.



El equipo blanco lo hará, además, con un ojo puesto en la Liga, para la que necesita un único punto y que podría ganar ya el próximo fin de semana.



Ilusión

El técnico Carlo Ancelotti, que aspira a su segunda 'Orejona' con los merengues tras la que alzó en 2014, tiene claro que sus hombres están centrados sólo en la semifinal.



"No estamos pensando en que puede pasar el sábado, tenemos la Liga mucho más cerca, la podemos ganar en nuestro estadio y lo vamos a intentar y estamos muy felices, pero por otro lado, tenemos este partido al que llegamos con ilusión", dijo este lunes en rueda de prensa.



El equipo merengue acude a Manchester mirando a la enfermería, donde está pendiente de David Alaba y el mediocentro brasileño Casemiro, clave en las labores de contención del Real Madrid.



"Tenemos algunas dudas sobre Alaba y más dudas sobre Casemiro. El entrenamiento de hoy nos dirá", afirmó Ancelotti.



El técnico merengue repartió descansos frente a Osasuna a hombres clave como Modric, Kroos o Vinicius, pero mantuvo a Karim Benzema, innegociable baza ofensiva blanca.



El francés, con doce dianas, está a un solo gol de igualar a Robert Lewandowski como máximo goleador del torneo continental y el martes el equipo merengue volverá a poner sus esperanzas en él para perforar la portería contraria.



Enfrente estará un City que llega a semifinales tras sufrir en los cuartos de final para apear al Atlético de Madrid por un corto 1-0 en el global.



Dudas

El City perdió después la semifinal de la FA Cup contra el Liverpool, pero llega al encuentro tras dos contundentes victorias contra el Brighton (3-0) y el Watford (5-1) en la Premier, donde se distinguió Gabriel Jesús con cuatro goles.



"Tenemos el deseo de competir contra ellos (el Real Madrid), es una gran prueba", afirmó Guardiola este lunes en rueda de prensa.



El técnico 'citizen' afronta el partido con dudas en la línea defensiva, donde Joao Cancelo está sancionado por acumulación de amonestaciones, y sus dos sustitutos naturales en el lateral derecho John Stones y Kyle Walker están con molestias.



"Kyle (Walker) no entrenó los últimos 10 días, John (Stones) desde Brighton. Por eso, no sé si entrenarán. Veremos cómo se sienten y mañana tomaremos una decisión", dijo Guardiola este lunes en rueda de prensa.



Equipos probables:



Manchester City: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Zinchenko - Silva, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Sterling. Entrenador: Pep Guardiola (ESP)



Real Madrid: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy (o Nacho)- Modric, Casemiro (o Camavinga), Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius. Entrenador: Carlo Ancelotti (ITA).