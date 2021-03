Champions: Atlético de Madrid busca la gesta contra Chelsa, Bayern podría rotar frente a Lazio

Juan Carlos Pamo

Dos situaciones antagónicas se dan cita este miércoles en la Liga de Campeones, el Atlético de Madrid buscará en Londres remontar el gol en contra del Chelsea mientras el poderoso Bayern Múnich tiene un amplio colchón en casa ante la Lazio (victoria por 4-1 en la ida).



Los "Colchoneros", que llegan al partido como líderes de La Liga de España y con el uruguayo Luís Suárez como máximo goleador, no pasaron del empate ante el Getafe (0-0) el sábado.



El técnico del Atlético, Diego Simeone volvió a mostrar este martes toda su confianza en Luis Suárez, que no ha vuelto a marcar un gol fuera de casa en Champions desde 2015 y esta temporada no se ha estrenado todavía en la máxima competición continental de clubes europeos.



"Mañana (este miércoles) posiblemente sea el día indicado para que Luis corte esa racha, ¿por qué no?", dijo Simeone este martes en la rueda de prensa previa al partido.



A pesar del fantástico gol de chilena para el Chelsea del atacante francés Olivier Giroud en la ida, la fama del equipo madrileño es de no darse nunca por vencido.



El equipo londinense, además, solo ganó un partido como local en Stamford Bridge en esta temporada de la "Champions".



Eliminados en octavos el año pasado por el Bayern, el Chelsea aspira a los cuartos de final de la prestigiosa Champions League por primera vez desde la temporada 2013-2014, cuando fueron eliminados... por el Atlético de Madrid.



Los "Blues", entrenados por el alemán Thomas Tuchel, pueden cobrarse la revancha ya que dominan la eliminatoria 1-0.



Para el Bayern, el actual campeón de Europa, el partido contra los italianos pasa por ser una mera formalidad. Las puertas de los cuartos de final se encuentran abiertas para el equipo del goleador polaco Robert Lewandowski tras un partido de ida (4-1) con poca historia.



Aunque el entrenador del club alemán, Hansi Flick, no quiere subestimar a su rival, podría introducir rotaciones para que jueguen futbolistas como el defensa francés Lucas Hernandez, que fue titular el sábado en la victoria por 3-1 frente al Werder Bremen, o el joven de 17 años, Jamal Musiala, titular y goleador en la ida en Roma.

Programa del miércoles de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones :

Bayern Múnich (ALE) - Lazio Roma (ITA)

Chelsea (ING) - Atlético de Madrid (ESP)