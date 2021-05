Juan Carlos Pamo

Cavani marca por primera vez ante sus hinchas, pero no evita empate del Manchester United

Por primera vez desde su llegada a Old Trafford el pasado verano (boreal), el uruguayo Edinson Cavani marcó un gol ante 10.000 hinchas del Manchester United (2º), pero no pudo evitar el empate de su equipo ante el ya descendido Fulham.



Con una victoria, los mancunianos hubiesen asegurado el subcampeonato, pero con el empate, el Leicester (3º), que juega más tarde contra el Chelsea (4º) y tiene cinco puntos menos (y dos partidos) podría superarle en la última jornada.



Después de las violentas manifestaciones de los hinchas del United en contra de los propietarios del club tras la fallida creación de la Superliga, el regreso de los aficionados a Old Trafford, gracias a un levantamiento progresivo de las restricciones sanitarias por la pandemia, auguraban grandes movilizaciones.



Pese a que se vieron muchas camisetas y banderas verdeamarillas (los colores originales del club y los que utilizan los hinchas en las protestas contra los propietarios de la entidad, la familia Glazer), el partido se disputó sin altercados,



Todo comenzó bien para el United, ya que Cavani abrió el marcador al cuarto de hora, con un gran gol globo desde 40 metros después de recibir un pase largo de su arquero, el español David De Gea.



Pero a medida que avanzaron los minutos, los hombres de Ole Gunnar Solksjaer, que sin duda están pensando ya en la final de la Europa League contra el Villarreal el 26 de mayo, fueron perdiendo el control del juego, permitiendo al Fulham empatar a falta de un cuarto de hora para el final gracias a un cabezazo de Joe Bryan.



Al mismo tiempo, el Leeds de Marcelo Bielsa volvió a ganar, esta vez 2-0 al Southampton, con lo que además de sumar tres puntos, el equipo del 'Loco' hizo historia, ya que es el segundo equipo en la historia del campeonato inglés en acabar una temporada sin empatar fuera de casa (10 victorias y 9 derrotas).



El triunfo permite al Leeds, además, auparse a la 8ª plaza de la clasificación, superando provisionalmente a Arsenal y Everton.



Más tarde, el Brighton (15º) endosó al Manchester City la sexta derrota del ya campeón, que está pensando también en la final de la Liga de Campeones el 29 de mayo contra el Chelsea en Porto.



Con un equipo con bastantes titulares y pese a jugar casi todo el partido en inferioridad por la expulsión de Joao Cancelo (10), los de Pep Guardiola se adelantaron con los tantos del alemán Ilkay Gündogan (2) y del joven internacional Phil Foden (48), pero en la segunda parte se relajaron y vieron cómo remontó el Brighton.



Los tantos locales los anotaron Leandro Trossard (50), Adam Webster (72) y Dan Burn (76).



La jornada del martes finalizará con la repetición de la final de la FA Cup, entre Chelsea y Leicester, que los 'Foxes' ganaron a los 'Blues' el pasado fin de semana.