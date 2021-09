¡Catar...sis! James jugará con el Al-Rayyan de Catar con la esperanza de volver a las canchas

Lo que comenzó como un rumor, el paso de James Rodríguez al fútbol de Catar, se confirmó este miércoles luego de que el equipo Al-Rayyan confirmara al volante colombiano como su fichaje estrella para la actual temporada.



James deja así la élite del fútbol mundial, que lo llevó a vestir las camisetas de equipos tops como Real Madrid y Bayern Múnich, para jugar en una Liga de poco peso y escasamente conocida en el mundo.



No se sabe exactamente por cuánto tiempo firmó el volante colombiano, pero medios europeos consideran que la intención es coger ritmo para volver pronto a un club europeo.



“James habría firmado un contrato por tres años con el Al-Rayyan, y este le serviría de puente para llegar al PSG, de dueños cataríes, quienes estarán atentos al rendimiento del futbolista en la liga de Catar”, analizó el diario AS de España.



"Done (hecho)", tuiteó el club catarí junto a una foto de James vestido con la elástica de la Selección Colombia para confirmar el fichaje, añadiendo en otro tuit posterior: "Bienvenido, 'Welcome' James Rodríguez".



De 30 años, James llegó en septiembre de 2020 al Everton procedente del Real Madrid para ponerse a las órdenes de Carlo Ancelotti, con el que ya había coincidido en la capital española.



Pese a sus buenos inicios con el club de Liverpool, su irregularidad, unida a la del equipo, y sus lesiones en el gemelo a lo largo de la temporada, sólo le permitieron disputar 26 partidos entre todas las competiciones la temporada pasada, anotando 6 goles y dando 9 pases de gol.



Buscando ritmo



Aunque el jugador ha permanecido en silencio desde que se conoció su viaje a Catar, de su entorno ha surgido la versión que James lo que quiere es jugar para sumar minutos, lo que no ha hecho con el Everton desde que llegó Rafa Benítez como técnico.



Con el timonel español el volante colombiano ya tuvo desacuerdos, como cuando coincidieron hace unos años en el Real Madrid, en donde fue relegado al banco de suplentes.



Una vez lo contrató el Everton para que tomara las riendas del equipo, el timonel español siempre dejó claro que James Rodríguez no estaba en sus planes para los juegos en la Premier League.



El futbolista colombiano sabe además que aunque no es una liga fuerte, por lo menos Catar le permite volver a las canchas y así ser tenido en cuenta para la Selección con miras a los duelos de la eliminatoria.

El tiempo dirá si fue la mejor decisión para James.

Así es la ciudad



La ciudad donde vivirá James es Rayán (con una y, no dos como lleva el nombre del equipo), tiene 605 mil habitantes y está en el centro de Catar.



Será una de las sedes del Mundial del próximo año.



Rayán tiene cuatro meses del año que son muy calurosos: del 11 de mayo al 22 de septiembre, y la temperatura máxima promedio diaria es de 38 grados.



La temporada fresca va del 3 de diciembre al 6 de marzo, y la temperatura máxima promedio es menos de 26 grados. El día más frío es el 25 de enero, con una temperatura mínima de 13°C y máxima de 22°C.

Así es el equipo



Al Rayyan fue fundado en 1967, tiene ocho títulos de Liga y en la actualidad es dirigido por el mundialista francés Laurent Blanc.



La campaña en el actual torneo es floja: ayer perdió 4-2 con el Al Sadd que dirige el español Xavi Hernández.



Entre doce equipos participantes, el de James ocupa la décima casilla con apenas 2 puntos; tiene dos empates y una derrota.



James no encontrará latinos en ese equipo; casi todos son cataríes, hay un argelino (Yacine Brahimi), un camerunés (Franck Kom), un marfileño (Yohan Boli) y un iraní ( Shoja' Khalilzadeh).