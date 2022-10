¿Catar será el adiós?: Messi anunció que este podría ser su último Mundial como profesional

El astro y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, anunció este jueves que Catar-2022 será "seguramente" el último Mundial de su carrera futbolística, en una entrevista concedida al canal deportivo ESPN este jueves.



"Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", dijo Messi, de 35 años.



'La Pulga', goleador histórico de la albiceleste con 90 goles en 164 partidos, jugará en Catar-2022 su cuarto Mundial.



En la entrevista concedida en París, el delantero del PSG admitió que "hay ansiedad, nervios por el Mundial. No vemos la hora de que llegue", confesó.



Sobre el presente del equipo que conduce Lionel Scaloni, que acumula 35 partidos sin derrotas, Messi consideró que atraviesa "un buen momento".



"Llegamos en un buen momento, con un grupo muy armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba", señaló.



Sobre si Argentina debe ser considerado un candidato a alzar la copa del Mundo en Catar, el estelar del Paris Saint-Germain dijo que "Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa".



"Pero no somos los únicos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros", remarcó.