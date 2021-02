Carlos Queiroz apunta a la Federación: "A Des lo abandonaron en su enfermedad"

Juan Carlos Pamo

Una gran conmoción en el mundo del fútbol se produjo este viernes cuando se conoció la muerte de Des McAleenan, entrenador de arqueros de la Selección Colombia durante el ciclo de Carlos Queiroz, quien fue encontrado sin vida en su residencia en Dublín, Irlanda.

De acuerdo a las informaciones producidas desde territorio europeo, el exintegrante del cuerpo técnico de la Tricolor nacional se habría suicidado.

Des McAleenan no pudo estar presente en la última doble jornada eliminatoria ante Ecuador y Uruguay debido al contagio por Covid-19 que le impidió acompañar a Queiroz en los trabajos con los guardametas del elenco nacional.



Al conocer la trágica noticia, el técnico Queiroz se expresó en sus redes pidiendo un duro castigo para los responsables de la muerte de su excolaborador. "Que todos los que lo abandonaron, cuando dio positivo por Covid-19, ahora sean castigados por su conciencia. Lo siento, tú y tu familia, porque no pude hacer todo como prometieron. Lo mejor del fútbol terminó para mí, y hoy me voy contigo. RIP Des", escribió Queiroz en sus redes sociales.

Pero el tema de los señalamientos del estratega luso no pararon allí y este sábado al ser consultado por El País fue directo y contundente en contra de la Federación Colombiana de Fútbol.



"Al menos muestren respeto por Des y que se callen su hipocresía. No han hecho nada por él y lo abandonaron en su enfermedad", apuntó Queiroz.

El experimentado entrenador cuestionó la soledad en la que murió McAleenan y agregó que "aquellos que abandonaron a Des a su suerte lo mataron y son responsables morales por lo que ha pasado. No mentiras y no engaños. Al final nos mataron dentro y fuera del campo".

Des McAleenan acompañó a Carlos Queiroz en la Selección Colombia desde el año 2019 cuando el irlandés reemplazó a Eduardo Niño en la preparación de arqueros del combinado nacional.

"Ahora no es tiempo para hablar pero si rezar en paz a nuestro Padre Señor. Mi comentario es claro y suficiente en este momento de dolor para nosotros. Pero seguro a su tiempo, cuando la distancia nos aporte más serenidad y tranquilidad, habrá tiempo para hablar de nuestras experiencias y enseñanzas", puntualizó el orientador portugués de 67 años.